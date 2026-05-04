La statua della Vergine delle Grazie entra nelle corsie dell'ospedale per portare conforto tra i letti dei malati

Mercoledì l'arcivescovo Francesco Soddu guiderà la processione del simulacro nei reparti del Santissima Annunziata e delle cliniche universitarie. La giornata di preghiera si concluderà con la messa a San Pietro in Silki.

Mercoledì 6 maggio le corsie dell'Azienda ospedaliero universitaria di Sassari, l'ente pubblico che amministra i presidi sanitari cittadini, accoglieranno il passaggio del simulacro della Vergine delle Grazie. La statua mariana varcherà le porte della struttura per una giornata di visita ai degenti, affiancata dal nuovo arcivescovo della diocesi, monsignor Francesco Soddu, che seguirà l'intero percorso per impartire la benedizione al fianco dei letti. L'iniziativa è stata organizzata dai cappellani dell'ospedale, i sacerdoti incaricati di garantire l'assistenza spirituale ai malati, ovvero don Piero Bussu, don Virgilio Businco e padre Eugenio Pesenti. La processione interna si svolgerà in stretta collaborazione con la comunità francescana del Santuario Mariano cittadino e vedrà la partecipazione dei rappresentanti del gremio dei Massai, l'antica corporazione di mestiere che custodisce le tradizioni storiche e religiose locali.

La tabella di marcia prevede l'arrivo della scultura alle ore 9 all'ingresso del presidio Santissima Annunziata, in via Enrico De Nicola. Un quarto d'ora più tardi l'arcivescovo verrà accolto ufficialmente nell'androne del sesto piano. Dalle 9.30 e fino alle 13, la delegazione attraverserà i corridoi dell'ospedale civile muovendosi dal sesto piano verso i livelli inferiori, per incontrare il personale in servizio e le persone ricoverate. Al termine della mattinata, il simulacro verrà posizionato per un'ora all'interno della cappella del settimo piano, offrendo a pazienti e operatori uno spazio di raccoglimento.

A partire dalle 14 l'itinerario si sposterà negli edifici delle Cliniche universitarie situati in viale San Pietro, dove il vescovo e la statua continueranno il percorso tra i reparti fino alle 18. La giornata terminerà ufficialmente mezz'ora più tardi all'interno della chiesa di San Pietro in Silki, dove monsignor Soddu presiederà la celebrazione eucaristica aperta alla partecipazione degli ammalati. I vertici dell'amministrazione ospedaliera hanno inquadrato l'iniziativa diramando una nota istituzionale: «Il passaggio della Vergine delle Grazie nei reparti rappresenta un momento di grande valore umano e spirituale per tutta la nostra comunità ospedaliera – sottolinea la Direzione strategica dell’Aou di Sassari –. È un segno di vicinanza concreta alle persone fragili e un’occasione per ribadire l’importanza dell’umanizzazione delle cure».