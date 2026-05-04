Sanluri riaccende il mito di Mennea per celebrare le grandi voci della cronaca sportiva

Il teatro Akinu Congia tiene a battesimo il ciclo di incontri dell'Unione Stampa Sportiva Italiana dedicato a Martellini e Pizzul. Campioni olimpici e studenti si confrontano sul valore dell'etica e della fatica.

Si aprono domani a Sanluri, presso il teatro Akinu Congia di via Azuni, i lavori dell’Unione Stampa Sportiva Italiana, l'organismo che dal 1946 rappresenta i giornalisti specializzati nel racconto dell'agonismo nazionale. L'appuntamento, fissato per le ore dieci e trenta, segna il debutto del progetto celebrativo per gli ottant'anni dell'associazione, un percorso intitolato “Ussi80. Racconti mundial: voci, leggende e campioni con i protagonisti di ieri e di oggi. Omaggio a Nando Martellini e Bruno Pizzul - Sport e sociale: per una Sardegna inclusiva, coesa, contro discriminazioni e disuguaglianze”. L'iniziativa, presentata ufficialmente mercoledì scorso presso l'assessorato regionale al Turismo, intende onorare la memoria di due storici telecronisti della televisione di Stato che hanno scandito con le proprie voci le imprese della nazionale azzurra.

Il sipario sulla manifestazione si alzerà con la proiezione di “Mennea segreto”, il docufilm firmato da Emanuela Audisio che scava nella vita privata e professionale della Freccia del Sud. La pellicola sarà introdotta da Paolo De Angelis, magistrato e profondo conoscitore delle dinamiche sportive, alla presenza del primo cittadino Alberto Urpi e degli studenti dell'Istituto Comprensivo e del Vignarelli. Il dibattito che seguirà la visione verterà sul tema “Esempi dello sport. Tra record, etica e studio”, un confronto diretto tra le giovani generazioni e chi ha vissuto in prima persona l'ebbrezza delle competizioni internazionali.

Al tavolo dei relatori siederanno figure di spicco dell'atletica e del calcio isolano. Parteciperanno Gianfranco Dotta, fiduciario tecnico della Federazione Italiana di Atletica Leggera, e gli olimpionici Sandro Floris, oggi vice presidente del comitato che si occupa dello sport per disabili, ed Ernesto Nocco. Insieme a loro interverranno l'ex portiere Renato Copparoni e Angelo Cherchi, velocista che vanta il raro merito di aver sconfitto Pietro Mennea durante una competizione della categoria junior.

La marcia dell'evento proseguirà giovedì 21 maggio a Serdiana, dove la Comunità la Collina fondata da don Ettore Cannavera ospiterà una riflessione sul ruolo sociale dello sport con interventi di Beppe Tomasini, Beppe Secci e altre firme del panorama sardo. La conclusione della rassegna è prevista a Villasimius dal 5 al 7 giugno. In quella sede l'Ordine dei giornalisti organizzerà un corso di formazione professionale alla presenza di Gianfranco Zola, attuale vice presidente della Lega di Serie C, la terza divisione del calcio professionistico italiano. Per l'atto finale sono attese anche Martina Caironi, plurititolata dell'atletica paralimpica, e la primatista mondiale di apnea Chiara Obino.