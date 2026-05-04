Il Cagliari blinda la categoria con uno scialbo pareggio a Bologna e prenota l'iscrizione al prossimo campionato

La trasferta emiliana si chiude con una divisione della posta al termine di una gara avara di emozioni, aperta dal tributo ad Alex Zanardi. I rossoblù di mister Pisacane attendono solo l'ufficialità aritmetica della salvezza, mentre si valutano le sorti della guida tecnica per il prossimo anno.

Il Cagliari è a un passo dalla permanenza matematica in Serie A, la massima divisione del campionato nazionale di calcio. Sul prato di Bologna, in una sfida che si è aperta nel pre-partita con l'omaggio unanime del pubblico emiliano e dei presenti alla memoria dell'ex pilota e atleta paralimpico Alex Zanardi, la squadra isolana ha archiviato un pareggio che vale di fatto la salvezza. Per certificare ufficialmente l'obiettivo raggiunto e l'iscrizione al torneo del prossimo anno, la formazione sarda attende ora soltanto il conforto dell'aritmetica.

Le aspettative per una partita vivace sono andate deluse fin dal fischio d'inizio. La prima frazione di gioco si è trascinata all'insegna di una marcata noia, scandita da una serie di manovre offensive sterili da ambo le parti. L'unico sussulto di rilievo è coinciso con una rete annullata ai giocatori rossoblù per una posizione di off-side, il fuorigioco, ovvero la regola che inficia l'azione quando un attaccante si trova oltre l'ultimo difensore avversario al momento del passaggio. Nel secondo tempo il copione della partita è rimasto invariato. I tecnici hanno attinto alle riserve sedute in panchina nel tentativo di trovare la giocata risolutiva e sbloccare il risultato, ma al triplice fischio le due squadre si sono accontentate di incamerare un punto a testa.

La certezza virtuale di militare nel massimo campionato agonistico anche per la prossima stagione sposta ora l'attenzione sulle gerarchie societarie. L'allenatore Pisacane, pur avendo condotto in porto la squadra, è in attesa di comunicazioni sul proprio futuro per capire se manterrà l'incarico di guida tecnica anche per l'anno venturo. Sul fronte delle trattative per i trasferimenti dei calciatori, la situazione appare al momento immobile. L'unica operazione all'orizzonte riguarda un interessamento formale manifestato proprio dalla società del Bologna per acquisire le prestazioni sportive del portiere rossoblù Caprile.