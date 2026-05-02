Il sarcasmo di Palmaroli fa il pieno ad Alghero smontando le contraddizioni della realtà contemporanea

Grande affluenza di pubblico per la presentazione del volume "Awanagana". Alessandro Cocco, mediatore della serata: un'occasione di incontro culturale che premia l'ironia lontana dalla banalità.





La sera del 30 aprile, gli spazi del Ristorante Movida di Alghero hanno fatto da palcoscenico per la presentazione dell'ultima fatica editoriale di Federico Palmaroli, l'autore romano noto al grande pubblico sotto lo pseudonimo di "Le più belle frasi di Osho". L'incontro si è concentrato sulle pagine di "Awanagana", un volume che ripercorre le assurdità e le incongruenze del nostro tempo attraverso la lente spietata della satira e dell'osservazione di costume.





A tirare le fila del dialogo con l'autore è stato il consigliere comunale di Fratelli d'Italia algherese Alessandro Cocco, il quale ha tracciato il bilancio di un appuntamento che ha richiamato una platea insolitamente numerosa per le cronache letterarie locali. «La presentazione del libro Awanagana, cronaca surreale di un mondo reale di Federico Palmaroli, in arte Le più belle frasi di Osho, ha avuto un'ottima partecipazione di pubblico, rivelandosi come un'ottima occasione di incontro, satira e riflessione sulla realtà che viviamo», ha dichiarato Cocco a margine dell'evento.





L'organizzazione ha trovato sponda logistica nell'accoglienza di Daniele Sardu, padrone di casa del locale che ha ospitato la conversazione. Una collaborazione che ha suscitato il riconoscimento pubblico dello stesso moderatore, pronto a ribadire: «Ringrazio Federico Palmaroli per aver regalato alla città una serata intelligente e divertente, capace di unire ironia, attualità e tante risate. Un grazie particolare va a Daniele Sardu e a tutto il Ristorante Movida per l’ospitalità».





La risposta della cittadinanza è stata letta come un segnale preciso circa la richiesta di intrattenimento della comunità algherese. «Ringraziamo anche tutti coloro che hanno partecipato. La presenza del pubblico ha confermato quanto Alghero abbia voglia di momenti culturali vivi, anche leggeri ma mai banali». Il resoconto della serata si è quindi esaurito nelle valutazioni finali dell'intervistatore, che ha archiviato l'incontro con le parole: «È stata una serata riuscita – conclude Cocco – e soprattutto un’occasione per stare insieme, sorridere e guardare con intelligenza alle contraddizioni del nostro tempo».