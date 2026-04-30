La fragola della Nurra torna protagonista a Sa Segada tra banchi d'assaggio, dibattiti agricoli e solidarietà

Sabato 9 e domenica 10 maggio la frazione algherese ospita la decima edizione della fiera. Nel programma una torta monumentale per beneficenza e screening oculistici gratuiti.

I campi della Nurra si preparano al tradizionale appuntamento di primavera. Sabato 9 e domenica 10 maggio la borgata agricola di Sa Segada, situata alle porte di Alghero, ospiterà la decima edizione della Sagra della Fragola. L'evento ruoterà attorno all'esposizione e alla degustazione del frutto rosso coltivato dai produttori della zona, accompagnato da una fitta rete di padiglioni dedicati all'enogastronomia e all'artigianato del territorio. L'organizzazione della due giorni è affidata al Comitato di Borgata di Sa Segada-Tanca Farrà, l'ente civico che rappresenta i residenti della frazione, in collaborazione con il Comune, la Regione e le rispettive fondazioni istituzionali.

La manifestazione prenderà il via nel pomeriggio di sabato, con l'apertura degli stand fissata per le ore 15. Un'ora più tardi, gli spazi della fiera ospiteranno un tavolo tecnico intitolato alle potenzialità del nord-ovest sardo: sotto la conduzione di Fabio Zago, rappresentanti delle istituzioni e operatori del settore si confronteranno sulle strategie di accoglienza turistica e sulla gestione delle risorse idriche per l'agricoltura, un nodo cruciale per garantire la produttività delle campagne. Con l'arrivo della sera, l'attenzione si sposterà sull'intrattenimento musicale, con l'esibizione del duo Bianca e Berny seguita da uno spettacolo dedicato ai successi discografici a cavallo tra gli anni Novanta e i primi anni Duemila.

La giornata di domenica si aprirà alle ore 10 con la celebrazione della messa nella parrocchia di Nostra Signora di Loreto, preludio al taglio del nastro ufficiale alla presenza delle autorità politiche. Il momento centrale del mattino sarà dedicato alla solidarietà: alle ore 13 verrà distribuita una torta monumentale alle fragole, realizzata congiuntamente all'Associazione Cuochi della Provincia di Sassari e agli allievi dell'Ipseoa, l'istituto professionale alberghiero cittadino. L'iniziativa culinaria è legata a una pesca di beneficenza, i cui biglietti sono in vendita attraverso i canali telematici del comitato organizzatore. L'intero ricavato sarà devoluto alla Fondazione IEO Monzino, polo di eccellenza per la ricerca clinica, e alla Lega del Filo d'Oro, l'associazione nazionale che assiste e riabilita le persone sordocieche.

Il cartellone domenicale proseguirà nel pomeriggio con una gara podistica riservata ai bambini, curata dall'associazione sportiva Alghero Marathon, e con uno spettacolo di dilettanti allo sbaraglio ispirato al format della Corrida, condotto da Christian Luisi con la partecipazione del cantante Enzo Mugoni. A chiudere la rassegna sarà il gruppo Zeppara, formazione storica del panorama musicale sassarese. Per tutta la durata della fiera, i visitatori avranno accesso a mostre fotografiche — tra cui un reportage di Dahman Eyad sulle scuole di Gaza —, esposizioni di opere infantili, laboratori creativi per i più piccoli e sessioni di ginnastica all'aperto. Domenica 10 maggio, infine, la piazza della borgata ospiterà l'ambulatorio mobile dell'Uici, l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, il cui personale sanitario offrirà ai cittadini l'opportunità di sottoporsi a uno screening oculistico gratuito.