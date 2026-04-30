Il Quirinale premia le poste di Carbonia: Marco Pisano nominato Maestro del Lavoro

Il responsabile del centro di distribuzione cittadino riceverà l'onorificenza il primo maggio. In tutta Italia sono novantasette i dipendenti dell'azienda insigniti del titolo.

Marco Pisano, responsabile del centro di distribuzione postale di Carbonia, è tra i novantasette dipendenti di Poste Italiane che quest'anno ricevono la Stella al Merito del Lavoro. L'onorificenza, che conferisce il titolo ufficiale di Maestro del Lavoro, verrà consegnata il prossimo primo maggio a cura della Prefettura di Cagliari, l'ufficio periferico del Ministero dell'Interno incaricato di rappresentare il Governo sul territorio. Il riconoscimento istituzionale premia i dipendenti che si sono distinti, secondo le motivazioni ufficiali, per perizia, laboriosità e buona condotta morale nel corso della loro carriera.

Per il diciassettesimo anno consecutivo la commissione nazionale preposta alla selezione ha inserito nell'elenco dei premiati i dipendenti del gruppo postale, in rappresentanza di diverse qualifiche professionali. Le Stelle al Merito vengono concesse annualmente dallo Stato a lavoratrici e lavoratori, impiegati sia nel settore pubblico che in quello privato, che abbiano compiuto almeno cinquant'anni di età e maturato un minimo di venticinque anni di servizio ininterrotto. Le regole di assegnazione prevedono inoltre che la metà dei riconoscimenti sia riservata a chi ha iniziato la propria carriera partendo dai livelli salariali e contrattuali più bassi, per poi distinguersi nel tempo attraverso il contributo professionale e umano offerto all'azienda.

La nomina ha colto di sorpresa il dirigente cittadino, che ha affidato il suo commento a una breve dichiarazione sulle progressioni lavorative affrontate negli anni: “Da parte dell’azienda ho avuto tanti riconoscimenti e ho avuto tante soddisfazioni, ma sicuramente non mi aspettavo un riconoscimento così importante. Sono molto emozionato e grato a tutte le persone che mi hanno dato fiducia e hanno creduto in me”. Con la cerimonia fissata in concomitanza con la Festa dei Lavoratori, le novantasette onorificenze verranno consegnate ai rispettivi destinatari in tutto il territorio nazionale.