I vent'anni di frontiere aperte dell'Ateneo di Sassari tra studenti in arrivo e valigie in partenza

L'associazione studentesca ESN celebra due decenni di scambi internazionali. Nell'ultimo anno accademico quasi mille universitari coinvolti. A giugno la festa in piazza, a settembre l'assemblea nazionale.

L'Università degli Studi di Sassari e l'associazione studentesca ESN celebrano due decenni di collaborazione per la mobilità internazionale. Nata all'interno dell'Ateneo sassarese vent'anni fa, la sezione locale dell'Erasmuss Student Network — la grande rete europea che affianca la Commissione di Bruxelles nella gestione pratica del programma Erasmus+, il progetto comunitario che finanzia i periodi di studio all'estero per gli universitari — ha trasformato l'impegno volontario in un ingranaggio strutturale della macchina accademica. Nei giorni scorsi, l'Aula Magna dell'Università ha ospitato la cerimonia istituzionale che ha aperto ufficialmente il calendario degli eventi per il ventennale. Un traguardo riconosciuto dal patrocinio, ovvero l'appoggio formale e istituzionale, della Regione Autonoma della Sardegna, della Città Metropolitana, del Comune di Sassari, dell'Università e dell'Ersu, l'ente regionale incaricato di garantire il diritto allo studio.

I numeri dell'ultimo anno accademico, il 2024-2025, fotografano con chiarezza il volume del traffico studentesco: 352 universitari stranieri sono stati accolti nel capoluogo turritano, mentre 578 iscritti sassaresi hanno preparato i bagagli verso altre destinazioni in Europa e nel mondo. Dietro questi flussi opera l'Ufficio Mobilità e Relazioni Internazionali dell'Ateneo, supportato sul campo dai volontari dell'associazione per l'accoglienza logistica dei ragazzi. Il travaso di competenze tra le due realtà è tale che alcuni ex soci di ESN lavorano oggi stabilmente all'interno degli uffici universitari, a dimostrazione di come il periodo di volontariato si traduca in una formazione pratica direttamente assorbita dall'ente pubblico. A livello nazionale, la rete studentesca conta cinquantatré sezioni universitarie e oltre ottomila volontari.

Il programma delle celebrazioni uscirà dai confini accademici il prossimo 6 giugno per riversarsi in Piazza Università con l'evento battezzato "Eurotrip". La giornata sarà strutturata come un festival interculturale: gli studenti provenienti dall'estero allestiranno degli stand espositivi dedicati alle tradizioni dei rispettivi Paesi d'origine. La manifestazione si concluderà in serata con un evento musicale animato da Jonny e Pippo Palmieri, volti della trasmissione radiofonica "Lo Zoo di 105". L'organizzazione, curata da oltre cinquanta studenti volontari in collaborazione con Comune ed Ersu, stima un afflusso di circa cinquemila presenze. Le offerte in denaro raccolte durante l'iniziativa verranno interamente devolute per finanziare progetti di solidarietà e inclusione sociale già operativi sul territorio locale.

Il sipario sul ventennale calerà alla fine dell'estate. Tra il 18 e il 20 settembre, Sassari diventerà la sede dell'Assemblea Generale di ESN Italia. Nel capoluogo giungeranno circa duecento delegati in rappresentanza delle cinquantatré sedi italiane sparse per la Penisola. I lavori della tre giorni istituzionale verteranno sui temi operativi dell'organizzazione, analizzando nel dettaglio lo sviluppo della mobilità internazionale, le politiche di sostenibilità e la promozione della cittadinanza europea tra le nuove generazioni.