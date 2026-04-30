La sabbia di Alghero chiama a raccolta i veterani della Serie A per il trofeo internazionale di beach soccer al Summerbeach Village

Presentato martedì scorso a Villa Maria Pia il torneo in programma ai primi di luglio. L'ex attaccante Maurizio Iorio guiderà la selezione azzurra contro Francia, Croazia e Lussemburgo.

Martedì scorso le sale di Villa Maria Pia hanno ospitato la presentazione ufficiale del "Mundial Beach Soccer – Trofeo Città di Alghero", la competizione internazionale che si disputerà il prossimo 4 e 5 luglio sull'arenile cittadino di San Giovanni nella cornice del Summerbeach Village manifestazione giunta alla ventiduesima edizione. Ad illustrare i dettagli dell'evento sportivo, che mescola i talenti della disciplina su sabbia con i professionisti del calcio a undici ritirati dall'attività agonistica, si sono seduti al tavolo il sindaco Raimondo Cacciotto e il presidente del Consiglio comunale Mimmo Pirisi. Ad affiancare i vertici dell'amministrazione c'erano Graziano Porcu, alla guida della Fondazione Alghero, l'ente municipale incaricato di gestire le politiche turistiche e la promozione del territorio, l'ex calciatore Maurizio Iorio in veste di promotore e Stefano Ogno, presidente dell'associazione sportiva Polisportiva Sottorete e curatore logistico del Summerbeach Village, l'area attrezzata che farà da cornice alle gare.

Il tabellone del torneo si svilupperà sotto l'egida dell'Ibs, acronimo che sta per International Beach Soccer, il circuito internazionale che promuove e organizza le sfide su sabbia. Sulla costa algherese sbarcheranno le selezioni nazionali provenienti da Francia, Croazia e Lussemburgo, pronte a contendere il trofeo alla rappresentativa azzurra. La squadra italiana sarà guidata dalla panchina dallo stesso Maurizio Iorio, attaccante che nella sua carriera ha vestito, tra le altre, le maglie di Roma, Inter, Fiorentina, Torino, Verona e Genoa.

La formazione di casa schiererà una rosa mista, composta da atleti specialisti del calcio da spiaggia e da volti noti del professionismo su erba, figure che mantengono intatto il richiamo sul pubblico degli appassionati. L'organizzazione ha già messo a referto la presenza sicura di Angelo Di Livio, storico centrocampista della Juventus e della Nazionale italiana, e di Federico Marchetti, portiere che ha difeso a lungo i pali del Cagliari e della Lazio. A completare il gruppo dei veterani pronti a scendere in campo nell'arena algherese ci sarà un altro ex calciatore rossoblù, il centrocampista Andrea Lazzari.