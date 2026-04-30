Alghero ridisegna la mappa dei poteri in municipio: varata la nuova divisione in sei settori

La Giunta Cacciotto approva la riorganizzazione della macchina amministrativa. Accorpati turismo e cultura, in arrivo due nuove assunzioni per i vertici dirigenziali.

La Giunta comunale di Alghero, guidata dal sindaco Raimondo Cacciotto, ha varato la nuova macrostruttura dell'ente, il documento tecnico che ridisegna l'organigramma degli uffici e stabilisce come vengono distribuiti i poteri e le competenze tra i dirigenti. L'operazione punta ad adeguare gli uffici ai nuovi obiettivi dell'amministrazione, razionalizzando i servizi per tentare di sveltire le pratiche. “Prosegue il nostro impegno per rispondere alle esigenze della città e assicurare maggiore efficienza, tempestività e qualità dei servizi”, specifica il primo cittadino.

La riorganizzazione divide le competenze del municipio in sei grandi aree. Il primo settore, storicamente dedicato alla programmazione economica e finanziaria, assorbe ora anche i servizi del Demanio e del Patrimonio, ovvero gli uffici che gestiscono le concessioni pubbliche e i beni immobili di proprietà del Comune, con il preciso scopo di ottimizzare le entrate. Il secondo blocco amministrativo raggruppa la sicurezza e la vigilanza, la programmazione strategica, i servizi demografici legati all'anagrafe, i cimiteri e i servizi generali. Il terzo settore viene invece interamente dedicato al benessere della persona: qui confluiscono il coordinamento dei servizi sociali, il Centro Anziani, le politiche abitative, il sostegno alle famiglie e la pubblica istruzione.

Un cambiamento di peso riguarda il quarto settore, dove la Giunta ha deciso di concentrare tutte le leve dell'economia turistica e ricreativa. Sotto un'unica guida dirigenziale opereranno gli uffici preposti a Cultura, Sport, Grandi Eventi, Turismo, Sviluppo Economico, Attività Produttive e i rapporti con la Fondazione Alghero, l'ente strumentale che si occupa della promozione cittadina. “Si tratta di un passaggio importante, segno della volontà di intervenire organicamente nei settori della promozione culturale, degli eventi, dello sport e del turismo, vero asse strategico al quale vogliamo attribuire la massima attenzione”, aggiunge Raimondo Cacciotto.

Gli ultimi due rami dell'organigramma, il quinto e il sesto, sono di natura strettamente tecnica e sono stati concepiti per lavorare in parallelo. Il settore numero cinque accentra la Pianificazione Territoriale, la viabilità e la mobilità sostenibile, la gestione delle strade vicinali di campagna, la tutela del paesaggio, l'edilizia privata e il Suape, lo sportello unico a cui gli imprenditori devono rivolgersi per avviare o modificare un'attività commerciale. Il sesto e ultimo settore controllerà invece i Lavori Pubblici, le manutenzioni, il verde, il decoro urbano e l'ecologia.

Per far funzionare il nuovo ingranaggio, l'amministrazione ha previsto un ampliamento della pianta organica, il documento che stabilisce il numero massimo di dipendenti assumibili. Il primo passo sarà l'assunzione di due nuove figure dirigenziali. “La rivisitazione dell’assetto è anche funzionale anche alla valorizzazione delle risorse umane e al conseguente miglioramento dei risultati a favore della collettività”, conclude Cacciotto. La pratica è stata chiusa in meno di due mesi, una tempistica che l'assessore con delega al Personale, Enrico Daga, attribuisce al lavoro congiunto della nuova segretaria generale dell'ente, la dottoressa Fonnesu, e del dirigente al personale, il dottor Nurra, i quali hanno tradotto in atti amministrativi l'indirizzo politico della Giunta.