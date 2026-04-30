Cronaca Nell’Aula Magna del Seminario Arcivescovile di Cagliari giornata conclusiva della quarta edizione del Future Cine Lab firmato dall’Associazione Academia Terra

Lunedì 4 maggio alle ore 10.00 nell’Aula Magna del Seminario Arcivescovile di Cagliari la premiazione dedicata ai cortometraggi e ai videogiochi prodotti dagli studenti di tutta l'Isola Dopo mesi di formazione per insegnanti, rassegne cinematografiche tematiche, laboratori didattici e creativi e masterclass, lunedì 4 maggio 2026 dalle ore 10.00 alle 13.00 nell’Aula Magna del Seminario Arcivescovile di Cagliari, si terrà una delle giornate conclusive della quarta edizione del Future Cine Lab – Festival didattico di meta-fruizione audiovisiva ideato e realizzato dall’Associazione Academia Terra, grazie al bando “Progetti di rilevanza territoriale – anno 2025”, nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso dal Ministero della Cultura (MiC) e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MiM).



L’evento segna uno degli step finali di un viaggio che si è svolto durante l’anno scolastico 2025/2026 da febbraio ad aprile, coinvolgendo oltre 1000 studenti provenienti da dieci istituti delle province di Cagliari, Sud Sardegna e Oristano: Liceo Classico "Siotto Pintor", Liceo Artistico "Foiso Fois", Liceo scientifico L.B. Alberti di Cagliari, Istituto di Istruzione Superiore "Meucci - Mattei", Istituto Comprensivo Selargius 2, Istituto Comprensivo Pirri 1-2, Istituto Comprensivo Mogoro, Istituto Comprensivo "V. Angius" Portoscuso / Gonnesa, Istituto Comprensivo "Satta" di Carbonia, Istituto Comprensivo "G. L. Mezzacapo" di Senorbì. Future Cine Lab, guidato da Simone Lumini direttore artistico del festival e dell’associazione Academia Terra, sound designer ed esperto in percorsi educativi innovativi ed eventi culturali, nasce con l’obiettivo di esplorare il rapporto tra arti visive, cinema, intelligenza artificiale e analisi delle dinamiche sociali contemporanee, attraverso linguaggi e strumenti innovativi come animazione digitale, arte generativa, realtà virtuale, sound design, videogame design, ambienti immersivi e interattività multimediale. L’intento principale è promuovere e diffondere tra i più giovani un utilizzo creativo, consapevole e competente delle nuove tecnologie digitali applicate all’audiovisivo, favorendo la produzione di contenuti originali e sviluppando negli studenti competenze trasversali legate all’analisi critica del linguaggio cinematografico e audiovisivo, delle immagini, della narrazione audiovisiva e all’elaborazione creativa. Dalla teoria cinematografica alla pratica digitale, il progetto si è sviluppato attraverso un intenso percorso di oltre 350 ore di attività tra formazione per insegnanti, rassegne cinematografiche tematiche, laboratori didattici e creativi, masterclass di approfondimento ed evento finale di restituzione.



Grazie a metodologie attive, i giovani partecipanti hanno quindi sperimentato tutte le fasi della produzione, dall’ideazione alla sceneggiatura fino al montaggio e al sound design. Il lavoro è stato differenziato per gradi scolastici, partendo dalle scuole dell’infanzia che, attraverso la magia dello stop motion, hanno dato vita a un cortometraggio collettivo capace di unire sei diversi plessi. Le scuole primarie hanno invece lavorato sul dialogo tra animazione tradizionale in stop motion, CGI (Computer-Generated Imagery) e animazione digitale 3D, realizzando tre opere animate basate su linguaggi ibridi e tecniche sperimentali. Il percorso si è fatto ancora più articolato per le scuole secondarie, dove i ragazzi del primo grado si sono cimentati nella sfida del game design, sviluppando tre videogiochi originali che hanno messo alla prova la loro capacità di progettazione narrativa e interazione multimediale. Parallelamente, gli studenti degli istituti superiori si sono mossi sugli scenari dell'intelligenza artificiale applicata all’audiovisivo e della videoarte, traducendo la teoria in installazioni interattive realizzate all’interno delle proprie scuole.



Questo approccio multidisciplinare ha offerto ai ragazzi non solo competenze tecniche, ma una vera e propria finestra orientativa sulle professioni emergenti dell'industria creativa. A guidare gli studenti in questo viaggio sono stati professionisti di rilievo del panorama audiovisivo, artistico e accademico, garantendo una didattica basata su competenze trasversali e di alto profilo. Sotto la direzione di Simone Lumini, la squadra dei formatori ha visto impegnati Alonso Crespo, documentarista e direttore della fotografia dall’esperienza internazionale e Mauro Mulas, musicista ed esperto di produzione audiovisiva. Il rigore scientifico e l'analisi dei media sono stati garantiti da Diego Cavallotti, docente dell’Università di Cagliari ed esperto di media education e linguaggi post-cinematografici, mentre l'universo dell'interattività è stato esplorato grazie a Valentino Nioi e Stefano Piras, rispettivamente narrative design e producer design di “IDILI”, l'innovativo videogioco horror psicologico radicato nella mitologia sarda. Un eccezionale pool di esperti che ha permesso di connettere direttamente il mondo della scuola con le frontiere della ricerca accademica e le realtà produttive dell’industria creativa contemporanea. Durante la mattinata del 4 maggio, il vasto e originalissimo repertorio di opere realizzate durante i laboratori, sarà presentato ufficialmente e sottoposto al vaglio di giurie d'eccellenza.



Il video-concorso "FCL Making Of" vedrà infatti le produzioni delle scuole primarie e secondarie di primo grado valutate da una giuria formata da esperte della Fondazione Sardegna Film Commission, Francesca Melis, Manuela Bellizzi e Alessandra Murgia e dagli sviluppatori Valentino Nioi e Stefano Piras. Con gli eventi conclusivi e in un’atmosfera di scambio e celebrazione del territorio, il Future Cine Lab dimostra ancora una volta come l’audiovisivo possa essere strumento attivo di cittadinanza digitale, capace di coniugare l'analisi critica delle immagini con le infinite possibilità offerte dalle nuove tecnologie, confermando la Sardegna come un laboratorio d'avanguardia per l'educazione all'immagine.