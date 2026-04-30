Cronaca Pavoletti sotto i ferri, il ginocchio dice basta: stagione finita e possibile addio al calcio per l'eroe di Bari

Dopo la pesante sconfitta avvenuta, in terra lombarda, contro la temibile Inter e la fondamentale vittoria ottenuta nell’impianto sportivo isolano della Domus Arena nel match che l’ha visto contrapposto alla “pericolante” Cremonese, il determinato Cagliari del “navigato” Angelozzi perde- purtroppo- uno dei giocatori più importanti della sua importante rosa. Il calciatore (ed emblema delle sue ultime Stagioni) Leonardo Pavoletti ha -infatti- deciso, in accordo con la gloriosa Società rossoblù, poche ore fa (dopo gli opportuni consulti medici) di operarsi presso la Clinica Villa Stuart di Roma in artroscopia al ginocchio sinistro. Un intervento, quello svolto nell’importante struttura ospedaliera della Capitale -perfettamente riuscito ed eseguito con la massima perizia dal Professor Pier Paolo Mariani(con l’importante ausilio del Responsabile Sanitario del Club rossoblù Marco Scorcu)- che purtroppo- (e ci spiace moltissimo affermarlo) probabilmente decreterà non solamente il termine delle prestazioni calcistiche del calciatore classe ‘88 in questo campionato, ma- soprattutto- la fine della sua gloriosa carriera sportiva. Un atleta, il giocatore ex Napoli, che dal momento in cui è sbarcato nel ridente centro abitato più popoloso della Sardegna nell’agosto dell’anno 2017 è stato un vero e proprio simbolo della compagine sarda, portando nella formazione cagliaritana(oltre il suo significativo bagaglio tecnico) anche una notevole grinta, determinazione e “cuore”, che gli hanno permesso di trascinare(molto spesso) i suoi compagni a successi che sembravano difficili da raggiungere alla vigilia o comunque conducendoli a vittorie che parevano ostiche da conseguire in seguito alle dinamiche sviluppatesi nel corso del match.



In merito a ciò, ricordiamo- innanzitutto- la celeberrima gara svoltasi alla Domus Arena che ha visto la squadra sarda affrontare l’ostico Frosinone, in cui l’ottimo Leonardo(ci scusiamo di avergli dato del tu in questo istante) realizzò due significative marcature che permisero alla formazione rossoblù di portare a casa una significativa vittoria, per non parlare della splendida rete messa a segno al 90’ minuto nel match avvenuto, in terra barese, nell’ultima gara dei playoff di Serie B nel giugno 2023 che consenti al team isolano di cogliere un promozione( insperata) fino a qualche istante prima. Un incontro, quest’ultimo appena menzionato, ovviamente ricco di gioie e soddisfazioni non unicamente per la tifoseria cagliaritana, ma anche per un’intera Isola, per chiunque ami questi meravigliosi colori e che- ancora oggi- viene ricordato da tutti i supporter sardi come uno degli eventi calcistici più importanti avvenuti non solo negli ultimi anni, ma- anche- nell’intera Storia del glorioso Club rossoblù. Cosa dire di più? In conclusione una persona veramente per bene che si è fatta apprezzare da tutti non solo per le sue importanti qualità calcistiche, ma- anche e in particolar modo- per la sua umiltà e per il lavoro svolto fuori e dentro il rettangolo di gioco durante la sua permanenza in Sardegna, che speriamo (nel caso decidesse di ritirarsi al termine del campionato) decida- naturalmente in accordo con la Società isolana- di restare all’interno dei quadri dirigenziali fornendo- quindi- un notevole supporto a tutto il “mondo” calcistico cagliaritano. Per concludere, un grandissimo calciatore, ma soprattutto un Ragazzo per Bene a cui desideriamo augurare (veramente di cuore) un futuro roseo e luminoso sia in campo professionale che privato, sperando-inoltre- di vedere presto(nel brevissimo periodo) sugli spalti non solo della Domus, ma anche della futura “casa” del team rossoblù, la cui costruzione(auspichiamo fortemente) si verifichi nei prossimi anni avvenire, portando-in questo modo- ulteriore gloria e soddisfazioni a tutti i tifosi sardi.