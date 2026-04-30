Cronaca “Ussi80” in prima fila per festeggiare i campioni dello sport ed omaggiare Nando Martellini e Bruno Pizzul.

?Testimonial, campioni nazionali ed internazionali di ieri e di oggi. Un mix di alto livello nell’incontro svoltosi all’Assessorato Regionale al Turismo, che ha ospitato la conferenza stampa di presentazione di “Ussi80”. Racconti “mundial” voci, leggende e campioni con i protagonisti di ieri e di oggi. Omaggio a Nando Martellini e Bruno Pizzul. Sport e sociale: per una Sardegna inclusiva, coesa, contro discriminazioni e disuguaglianze. L’evento festeggia gli ottant’anni dell’Unione stampa sportiva italiana e verte su sport paralimpico, aggiornamento professionale, territorio, scuole e lotta alle disuguaglianze. L’assessore Franco Cuccureddu ha detto: “Un evento che amplia il concetto di sport e sociale in una Regione che con le bellezze ambientali integra e include”. Francesco Feliziani (direttore Ufficio scolastico regionale): “La scuola plaude un modello di giornalismo virtuoso ed è al centro dei ricordi indimenticabili di Martellini e Pizzul”. Alberto Urpi (sindaco di Sanluri): “L’Ussi promuove un circuito virtuoso che premia la Sardegna della cultura sportiva e non solo”. Nicola Riva (ambassador Cagliari calcio): “Mio padre mi raccontava del subentro ai mondiali di Martellini al posto di Carosio: non scordo il suo urlo al gol di papà con la Germania”.



Robert Acquafresca (ex Cagliari): “L’Ussi festeggia i propri ottant’anni con un evento in tre tappe che premia la professione giornalistica, l’inclusione e la lotta alle discriminazioni”. Stefania Rosas (resposanbile scientifica Special Olympics): “Siamo orgogliosi di prendere parte anche quest’anno al progetto dell’Ussi che sposa inclusione e attenzione per le disabilità con i grandi campioni dello sport”. Martina Caironi (plurimedagliata paralimpica e mondiale): “Adoro la Sardegna e sarò con voi dell’Ussi per portare la mia esperienza e metterla al servizio dei giovani”. Sandro Floris (velocista olimpico Seul e Atlanta, vice presidente Cip): “L’Ussi rende omaggio a Martellini, Pizzul e anche a Pietro Mennea: sport, regole e legalità al servizio delle nuove generazioni”. “Ussi 80” ha avuto l’in bocca al lupo e parole toccanti da Fabio Pizzul e Simonetta Martellini, Giovanni Malagò (presidente Milano-Cortina), Gianfranco Zola (vicepresidente Lega C), Fabio Grosso (campione del mondo 2006), Lorenzo Pellegrini (capitano della Roma), Duvan Zapata (bomber Torino), Mauro Esposito (ex Cagliari), Gianfranco Coppola (presidente Ussi) e Matteo Marani (presidente Lega C). Ora “Ussi80”, in tandem con Asd Mediterranea, si sviluppa in tre tappe: 1) Sanluri, martedì 5 maggio - docufilm “Mennea segreto” di Emanuela Audisio, con il magistrato Paolo De Angelis, Gianfranco Dotta, Sandro Floris, Ernesto Nocco, Angelo Cherchi e gli studenti degli Istituti Comprensivo e Vignarelli. 2) Serdiana, giovedì 21 maggio. La Comunità la Collina di don Ettore Cannavera ospiterà il dibattito “Ruolo dello sport nel sociale” con video inediti. Attese Martina Caironi e Chiara Obino. Interventi di Micaela Morelli, Nicola Riva, Stefania Rosas, Beppe Tomasini, Claudio Secci, ecc. 3) Villasimius, venerdì 5 giugno, apertura evento, corso Ussi e Odg su “Ussi80, Sardegna inclusiva, contro discriminazioni e disuguaglianze”. I grandi campioni: con Gianfranco Zola, vice presidente vicario Lega serie C e da sempre vicino agli eventi Ussi, sono attesi David Suazo, Mauro Esposito, Beppe Dossena, Martina Caironi e altri campioni di calcio, tennis, padel, hockey su prato, atletica, futsal e sport paralimpico.