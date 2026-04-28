Il ring mondiale sbarca in piazza ad Alghero: due giorni di guantoni, palloni e musica per la prima edizione di Primaver’Alguer

Il primo e il due maggio il Piazzale della Pace ospita la manifestazione gratuita organizzata dall'Associazione Giovani In Scena. In palio il titolo iridato di Free Boxe tra il padrone di casa Marcello Manca e lo svizzero Valentinis.

Il Piazzale della Pace di Alghero si trasforma in un'arena a cielo aperto. Tra venerdì primo e sabato due maggio, gli ampi spazi urbani affacciati sul porto ospiteranno il battesimo di "Primaver’Alguer", una rassegna che mescola l'attività agonistica all'intrattenimento musicale. A tirare le fila della macchina organizzativa è l'Associazione Giovani In Scena, che ha strutturato una due giorni pensata per richiamare in piazza residenti e visitatori senza imporre alcun costo di sbigliettamento per il pubblico.

Il sipario sulla manifestazione si alzerà nella mattinata di venerdì primo maggio. A partire dalle ore dieci, il piazzale diventerà una palestra senza pareti grazie alle dimostrazioni pratiche allestite dalle società dilettantistiche del territorio. Sul cemento si alterneranno i tesserati dei sodalizi calcistici CF Alghero e FC Fertilia, i cestisti della Basket Coral e i rugbisti dell'Alguer Rugby. A fare da contorno alle esibizioni fisiche, un palco attrezzato ospiterà una rotazione continua di complessi strumentali e selezionatori di dischi, i cosiddetti deejay, per garantire una colonna sonora ininterrotta alla kermesse.

Con l'avvicinarsi della sera, i palloni lasceranno il posto alle corde del ring. Alle diciassette scatterà l'ora degli sport da combattimento con gli incontri inseriti nel cartellone del "Memorial Mario Ballone", un torneo commemorativo dedicato alla memoria dell'omonimo sportivo. Il clou agonistico è però fissato per la prima serata: alle ventidue e trenta i riflettori illumineranno il quadrato per l'assegnazione del titolo mondiale di Free Boxe, una disciplina di combattimento a contatto pieno. A contendersi la cintura iridata saranno l'atleta di casa, l'italiano Marcello Manca, e lo sfidante svizzero Valentinis. Il rito della premiazione chiuderà il programma del venerdì, lasciando la scena a uno spettacolo musicale interamente curato dai disc jockey locali.

Il copione si ripeterà l'indomani, sabato due maggio. Dalle undici del mattino riprenderanno le attività dimostrative delle varie discipline, sempre accompagnate dalle esibizioni dal vivo degli artisti chiamati sul palco. L'epilogo della manifestazione, esaurita la fase delle premiazioni finali riservate ai migliori atleti saliti in pedana durante la due giorni, è affidato all'ultimo atto ricreativo. Alle ventidue, la piazza farà un salto indietro nel tempo ospitando "Nei 90 io c’ero", un collaudato format di intrattenimento itinerante che ripropone in sequenza i brani musicali di maggior successo commerciale a cavallo tra gli anni Novanta e i primi anni Duemila.