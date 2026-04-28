Alghero arruola gli educatori di strada: aperto il bando per intercettare il disagio giovanile nei quartieri

L'amministrazione municipale finanzia un corso di formazione in collaborazione con il Gruppo Abele. I candidati dovranno inviare le domande per via telematica entro il dodici maggio.

L'amministrazione comunale di Alghero scende in campo per gestire le emergenze sociali che attraversano le piazze e le strade cittadine. L'ente ha pubblicato nei giorni scorsi un avviso pubblico per selezionare i candidati destinati a frequentare un percorso formativo per "Operatori di Strada". Si tratta di figure professionali specializzate nell'intercettare il disagio e le necessità dei più giovani direttamente nei luoghi di aggregazione spontanea, operando al di fuori delle strutture istituzionali tradizionali. L'iniziativa è gestita dal Plus di Alghero, acronimo che indica il Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona, lo strumento tecnico e contabile attraverso il quale i Comuni di un determinato territorio programmano e gestiscono in forma associata gli interventi socio-assistenziali.

Il progetto didattico si avvale della collaborazione dell'Università della Strada, una diramazione del Gruppo Abele, la storica onlus fondata a Torino per il recupero delle marginalità sociali. Le lezioni, finanziate attingendo direttamente alle risorse del bilancio municipale, avranno lo scopo di costruire una rete territoriale solida e di innovare le cosiddette azioni di prossimità, ovvero quegli interventi di supporto portati a stretto contatto con i cittadini più vulnerabili. L'orizzonte di studio spazierà dalla progettazione educativa alla mediazione dei conflitti, passando per il supporto tra coetanei e l'analisi dei nuovi bisogni giovanili.

A inquadrare i passaggi amministrativi che hanno partorito il progetto è l'assessore alle Politiche Sociali, Maria Grazia Salaris: «Già con la delibera della Giunta del Sindaco Raimondo Cacciotto del dicembre 2025 il Comune di Alghero ha definito la convenzione con il Gruppo Abele, per un progetto di rivolto ad educatori avente ad oggetto un percorso formativo che affronta la progettualità educativa, le emergenze educative attuali, l’approccio e le relazioni possibili, la mediazione dei conflitti, il peer support, la formazione in rete (bisogni educativi, attitudini giovanili e interventi di prossimità) e l’approccio pratico ai progetti di educativa di strada».

Le procedure per prendere parte alla selezione sono strettamente vincolate ai canali burocratici digitali. Gli aspiranti corsisti dovranno compilare l'apposito modulo di candidatura, definito negli atti come Allegato A, e corredarlo con la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. L'intera documentazione dovrà essere spedita esclusivamente tramite la Posta Elettronica Certificata, il sistema telematico che garantisce valore legale all'invio parificandolo a una raccomandata cartacea con ricevuta di ritorno. L'indirizzo a cui recapitare le pratiche è plus.alghero@pec.comune.bonorva.ss.it. I termini per la presentazione delle domande scadranno inderogabilmente alle ore dodici del prossimo dodici maggio.