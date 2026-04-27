Osho smette la tunica e indossa i panni del cronista: Federico Palmaroli sbarca ad Alghero con il suo diario surreale

Il creatore della celebre pagina satirica presenterà il volume "Awanagana" nei locali del Movida giovedì 30 aprile alle 19. A dialogare con l'autore sulle contraddizioni dell'attualità sarà Alessandro Cocco.





La satira che da anni imperversa sui circuiti telematici trova una sua ribalta fisica sulle antiche mura di Alghero. Giovedì trenta aprile, alle ore diciotto, la città catalana ospiterà Federico Palmaroli, l'autore salito alla ribalta nazionale per aver ideato "Le più belle frasi di Osho", la pagina in cui l'immagine del noto santone indiano viene utilizzata per veicolare caustiche battute in dialetto romanesco applicate ai protagonisti della cronaca politica e sociale.





L'occasione della trasferta isolana è la presentazione della sua ultima fatica letteraria, intitolata "Awanagana, cronaca surreale di un mondo reale". Il volume raccoglie e sistematizza il punto di vista dell'autore sulle nevrosi e sulle storture del nostro tempo, utilizzando il grimaldello dell'ironia per smontare le ipocrisie dell'attualità quotidiana. Il palcoscenico dell'incontro sarà il locale Movida, situato ai civici compresi tra il quattordici e il diciotto di via Bastioni Magellano.





A tessere le fila del dibattito sarà Alessandro Cocco, a cui è affidato il compito di dialogare con l'ospite e guidare il pubblico nel viaggio tra le pagine del libro e le riflessioni pungenti sulla società contemporanea. L'accesso ai locali per assistere alla presentazione è libero e non prevede alcun costo di ingresso per il pubblico.