Alghero: Torna la "Festa degli Antichi" nel ricordo di Oreste Pieroni: cena e musica al Park Village

Sabato sei giugno la struttura di Monte Ricciu ospita l'evento battezzato "La Dolce Vita". La serata è dedicata allo storico componente del gruppo, scomparso a sessantadue anni.

Le luci del Park Village di Alghero, la struttura ricettiva e di intrattenimento situata in località Monte Ricciu, si riaccendono sabato sei giugno per ospitare la serata battezzata "La Dolce Vita - La Festa degli Antichi". L'edizione di quest'anno si spoglia della pura veste goliardica per assumere un significato di memoria diretta: l'intero evento è infatti dedicato a Oreste Pieroni, storico componente del gruppo organizzatore scomparso pochi mesi fa all'età di sessantadue anni. Il tributo all'amico perduto è stato impresso formalmente sui manifesti della manifestazione, dove in alto a sinistra campeggia un cuore stilizzato con la scritta "Ciao Oreste" e la formula che l'uomo era solito ripetere: "Uno per tutti, tutti per uno".

Il programma della serata, coordinata dal direttore artistico Walter Pani, si articola in due fasi. L'apertura è fissata per le venti e trenta con il "dinner show", la formula anglosassone che unisce la cena servita ai tavoli a uno spettacolo dal vivo, affidato per l'occasione all'esibizione musicale del "Claudio Caggiari Music Show 2026" per anticipare l'imminente stagione estiva. A partire dalle ventidue e trenta la scena si sposterà sulla pista da ballo con il "dj set", la selezione musicale mixata direttamente dalla console, che vedrà alternarsi ai comandi Zeno, Ignazietto e Macchiavello, supportati dagli interventi al microfono del presentatore vocale Gegè.

Per gestire gli ingressi e gli spazi, la rete organizzativa ha predisposto un sistema di prevendite e prenotazione dei tavoli distribuito su due fronti territoriali. Per il pubblico di Alghero, i tagliandi di ingresso sono disponibili presso i locali Ego e Cafè del Principe, oppure contattando i referenti Cristian e Antonella ai numeri telefonici diffusi in locandina. Sul versante di Sassari, il punto di riferimento fisico per l'acquisto preventivo dei biglietti è il locale Loft 2.0, affiancato dal recapito telefonico diretto del referente Ignazio.