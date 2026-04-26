Cronaca Cagliari “sold out”: il capoluogo preso d’assalto dai turisti tra il ponte della “Liberazione” e l’abbraccio di Sant’Efisio.

Non è solo un "ponte", è un’invasione pacifica, colorata e vitale. Cagliari si risveglia in questa fine di aprile con i numeri delle grandi occasioni, confermandosi meta regina del turismo nazionale e internazionale. Tra le celebrazioni della “Liberazione” e l’attesa messianica per il 1° maggio, giorno del martirio e della gloria di Sant’Efisio, il capoluogo sardo registra il "tutto esaurito", segnando un nuovo punto di svolta per l’economia dell’accoglienza. Le strade del centro, da via Manno al Corso Vittorio Emanuele, sono diventate in queste ore un mosaico di lingue diverse. Francesi, tedeschi e americani si mescolano ai tanti italiani che hanno scelto il sole della Sardegna per questo weekend lungo. Ma il vero protagonista è il fermento che si respira salendo verso Castello: i bastioni sono presi d'assalto da turisti che cercano lo scatto perfetto, mentre i musei registrano code che non si vedevano da tempo.



Cagliari non è più solo una tappa di passaggio per le spiagge del sud, ma una "City Break" matura, capace di offrire cultura, enogastronomia di alto livello e quella luce unica che solo il suo mare sa riflettere. Se il 25 aprile offre il via alle danze, l'adrenalina collettiva è tutta proiettata verso venerdì prossimo. Sant’Efisio non è solo una festa religiosa; è il DNA dei sardi che si manifesta in tutta la sua potenza. Gli alberghi del centro e i B&B dell'hinterland segnalano prenotazioni che sfiorano il 100%. Molti visitatori sono arrivati appositamente per assistere alla sfilata delle “traccas”, ai colori dei costumi della tradizione e al suono ipnotico delle launeddas. "C’è una fame di autenticità che solo Cagliari sa saziare in questo periodo" ha commentato uno dei maggiori operatori nel settore alberghiero. E la città risponde facendosi bella: le facciate dei palazzi storici sono state rinfrescate e i “gazebo” dei ristoranti sono pronti a servire i coperti del giorno. Certo, non è tutto oro quello che luccica: l'invasione turistica porta con sé le solite criticità. Parcheggi introvabili, una mobilità urbana messa a dura prova e un rincaro dei prezzi nei pubblici esercizi che rischia di penalizzare i residenti. È la sfida della convivenza: come far diventare Cagliari una metropoli turistica moderna, senza soffocarne l'anima e senza rendere la vita impossibile ai cagliaritani che ogni mattina devono raggiungere il posto di lavoro. Questo “weekend” è il test generale per la stagione estiva 2026.



Se il buongiorno si vede dal mattino, Cagliari si prepara a un anno da record. La sfida, ora, è quella di garantire servizi all'altezza: dai trasporti pubblici (ancora troppo legati a orari che ignorano i flussi dei visitatori) alla pulizia delle strade. Per ora, ci si gode lo spettacolo di una città viva, pulsante, che profuma di mare e di incenso, pronta a sciogliere ancora una volta il suo voto al Santo Guerriero, sotto gli occhi ammirati di un mondo che ha finalmente imparato a conoscere le bellezze naturali della Sardegna.