La piazza di Fertilia si trasforma in palcoscenico per il fine settimana di San Marco: tre giorni di concerti e regate in mare

Dal 24 al 26 aprile la borgata algherese ospita i dj set di Paolo Noise, le orchestre elettroniche e le goliardiche corse sulle vasche da bagno. Ingresso libero per l'intera manifestazione.

La borgata di Fertilia si prepara ad accogliere la tradizionale Festa di San Marco, trasformando le proprie strade e il proprio specchio d'acqua in un teatro a cielo aperto. Da venerdì 24 a domenica 26 aprile, la frazione algherese ospiterà un palinsesto ininterrotto di appuntamenti ad accesso gratuito che mescolano esibizioni musicali di caratura nazionale, esposizioni motoristiche e sfide goliardiche marittime.

L'impalcatura artistica dell'edizione 2026 poggia su tre pilastri principali. Il cartellone schiera Paolo Noise, animatore radiofonico legato alla storica trasmissione "Lo Zoo di 105", noto per le sue esibizioni dal ritmo incalzante. A dividerne il peso sul palco ci saranno la Relight Orchestra, una formazione che contamina l'impostazione strumentale classica con i sintetizzatori della musica elettronica, e il gruppo "Tieni il Tempo", una formazione musicale interamente dedicata a riprodurre dal vivo il repertorio di Max Pezzali e degli 883.

La macchina organizzativa si metterà in moto nel pomeriggio di venerdì 24 aprile. Alle ore sedici è prevista l'apertura degli stand espositivi e dei mercatini nel centro cittadino, mentre alle diciotto e trenta i palchi inizieranno a suonare con i concerti del gruppo I Tremendi e la selezione musicale di Gabry DJ, fino all'esibizione serale del già citato Paolo Noise. Il giorno seguente, sabato 25, le attività raddoppieranno fin dal mattino. Contestualmente alla riapertura dei mercatini, a partire dalle dieci le vie ospiteranno il raduno di auto d'epoca intitolato alla memoria di Giuseppe Santandrea, per poi proseguire in tarda mattinata con le iniziative legate al mare. Il pomeriggio vedrà schierate le motociclette del Motoclub Rebotteris e le esibizioni degli allievi della scuola di musica locale "La Chitarreria", diretta da Antonio Fortunato. Dalle ore diciannove i riflettori torneranno sulla musica: apriranno gli Animali di Zona, band specializzata nei brani dei Litfiba, per poi cedere la scena alla Relight Orchestra guidata da Mark Lanzetta e Robert.Eno, seguiti dalla chiusura affidata a DJ Diva.

La domenica di chiusura, il 26 aprile, affiderà il prologo alle istituzioni scolastiche. Alle nove e trenta gli alunni delle scuole medie di Fertilia presenteranno un progetto sensoriale, seguito un'ora più tardi dai saggi musicali e dall'apertura delle bancarelle. A mezzogiorno, con il sottofondo curato da Daniele DJ, l'attenzione si sposterà sulle acque della rada per la partenza del Trofeo San Marco, una regata velica coordinata dal Circolo del Mare locale. Alle quindici andrà in scena l'appuntamento più eccentrico del fine settimana: la corsa delle vasche da bagno galleggianti, organizzata con il supporto dell'Associazione Goliardica Turritana. L'epilogo della manifestazione è fissato per le ore venti, con l'esibizione del complesso Volume 2 e il concerto finale dei "Tieni il Tempo".