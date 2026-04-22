Cronaca Orgoglio sardo al CONI: a Gianfranco Zola la prestigiosa Stella d’Oro al Merito Sportivo

A pochissimi giorni dalla chiusura del 32° turno di Serie A in cui il determinato Cagliari del navigato Ds Angelozzi ha conseguito una pesante sconfitta contro la temibile Inter allenata dal giovane tecnico rumeno Christian Chivu, importantissimo riconoscimento federale quello ottenuto dal grandissimo ex giocatore sardo Gianfranco Zola durante il 313° Consiglio Federale del Coni riunitosi- poche ore fa- negli eleganti spazi del Foro Italico di Roma. Alla presenza- infatti- delle più illustri personalità dello sport italiano, Magic Box -in questo modo (come tutti sappiamo) è soprannominato il fortissimo ex calciatore di Cagliari e Torres- è stato insignito dal Presidente del Coni Stefano Bonfiglio della Stella D’Oro al Merito Sportivo, mostrando (ancora una volta anche se non c’era affatto bisogno) le straordinarie qualità non solo calcistiche, ma- soprattutto- umane dello splendido atleta nativo di Oliena. Un ulteriore traguardo, quello appena raggiunto dal mitico Gianfranco(ci scusiamo di avergli dato in questo momento del tu) e attuale Vice Presidente Vicario della Lega Pro, che testimonia l’incredibile lavoro svolto in questi anni dal noto Zola- insieme al massimo esponente della terza Serie del Calcio italiano il dott. Matteo Marani- in merito alla politica non solo riguardante il settore dei giovani, ma- in particolar modo- dell’intero movimento, alfine di migliorarlo (e di supportarlo) in tutte le sedi possibili. Una categoria, quella riguardante la Lega Pro, certamente (a nostro avviso) di grandissimo pregio e valore, in cui militano (o hanno giocato in passato) importantissimi campioni, muovendo lì i primi passi (tra cui Zola in primis), e ottime realtà, che erano (o sono tuttora) presenti non unicamente nel più grande palcoscenico calcistico del Belpaese, ma- anche- nei più illustri “teatri pallonari" europei. Ritornando al rilevante incontro sportivo accaduto, alcune ore orsono, in terra laziale, da segnalare-inoltre- l’importante presenza di alcuni “big” dello sport isolano come il Presidente del Coni Bruno Perra e l’attuale massimo esponente della più conosciuta Società calcistica sassarese (la Torres) Stefano Udassi, che- indubbiamente- sono stati ben lieti (a parer nostro) di vedere un emblema, un simbolo, dell’intera Isola ricevere questo prestigioso premio. Cosa dire di più? In conclusione un altro significativo alloro messo sul petto di uno dei più autorevoli “uomini” che questa Terra (la Sardegna) abbia mai “creato”, che ha fatto dell’umiltà, del lavoro, della passione per tutto ciò che fa una ragione di vita, portando-inoltre- con grandissimo onore e significativa gloria il nome dell’Isola in tutte le parti del Globo. Felici di quanto appena accaduto al calciatore isolano, desideriamo augurare ai tutti i nostri spettabili lettori i nostri più sinceri auguri di un finale di Stagione ricco di emozioni e gioie, che appaghino completamente le loro aspettative e i loro obiettivi.