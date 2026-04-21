San Marco Fest 2026: a Fertilia l'identità si celebra tra musica, tradizione e goliardia

Il conto alla rovescia segna ormai meno tre giorni alla festa più attesa di Fertilia. Il San Marco Fest 2026 non è solo un appuntamento in calendario, ma una vera e propria manifestazione identitaria che unisce intere generazioni attraverso la valorizzazione delle radici storiche, della cultura e dell'aggregazione. Dal 24 al 26 aprile, la borgata si animerà con un programma denso di appuntamenti, pensato per raccontare l'anima del territorio attraverso il format che unisce musica, buon cibo, famiglia e divertimento.

Il lungo fine settimana prenderà il via venerdì 24 aprile alle ore 16:00 con l'apertura dei mercatini e degli stand espositivi. La piazza cambierà volto a partire dalle 18:30, quando il ritmo prenderà il controllo con l'energia live dei Tremendi e le sonorità house e latin vibes di Gabry DJ, che tornerà in console anche a mezzanotte. Il clou della serata inaugurale sarà l'esibizione dello special guest Paolo Noise dello Zoo di 105, pronto a coinvolgere tutto il pubblico.

La giornata di sabato 25 aprile rappresenta il cuore pulsante delle tradizioni e dei motori della comunità. Già dal mattino, con gli stand attivi dalle 10:00, le strade ospiteranno il fascino del raduno di auto storiche per il Memorial Giuseppe Santandrea. Alle 11:00 si vivrà il momento più intimo e rappresentativo per Fertilia, con la Santa Messa e la sentita Processione a mare. Nel pomeriggio, dopo l'esposizione delle moto curata dal Motoclub Rebotteris alle 13:00 e il concerto della scuola di musica "La Chitarneria" di Antonio Fortunato alle 15:00, si tornerà a fare festa dalle 19:00. Sul palco si alterneranno l'anima rock degli Animali di Zona, tribute band dei Litfiba, e le selezioni di DJ Diva. Alle 21:30 lo show culminerà con l'eleganza della Relight Orchestra, dove il violino di Mark Lanzetta e l'elettronica di Robert-Eno Relight DJ si fonderanno in uno spettacolo unico.

Domenica 26 aprile chiuderà la manifestazione con un mix perfetto di rievocazione storica, sport e sana goliardia. La mattina si aprirà alle 9:30 con "Fertilia nel Tempo", un suggestivo percorso immersivo ideato dai ragazzi della scuola media locale che, come veri sound designer, faranno rivivere i paesaggi sonori dalla bonifica ai giorni nostri. Seguiranno alle 11:00 il saggio musicale degli stessi alunni e, a mezzogiorno, l'inizio della Regata Velica "Trofeo San Marco" del Circolo del Mare Fertilia, accompagnata da Daniele DJ. Alle 15:00 spazio all'iconica Regata delle vasche da bagno organizzata in collaborazione con l'Associazione Goliardica Turritana, mentre durante la giornata non mancheranno le sfide all'ultimo gol con il Torneo di Calcio Balilla. La chiusura musicale sarà affidata alle 20:00 al live dei Volume 2 e, alle 21:30, all'energia dei Tieni Il Tempo, la tribute band pronta a far cantare i più grandi successi degli 883 e di Max Pezzali.

L'intero evento è organizzato dal comitato San Marco 2026 - Fertilia, con il patrocinio del Comune di Alghero e il fondamentale sostegno di Fondazione di Sardegna, Camera di Commercio IAA di Sassari nell’ambito del bando Salude & Trigu, Fondazione Alghero e Parco Naturale Regionale di Porto Conte, supportati dai main sponsor Cohiba e Ma.Ri. Elite.