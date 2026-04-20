I fondi europei per le campagne al banco di prova: a Jerzu il vertice sulle imprese e il turismo in Ogliastra

Giovedì 23 aprile la Cantina Antichi Poderi ospita il consuntivo del programma comunitario Leader. Il presidente Pili: "Non un bilancio chiuso, ma una lettura aperta del lavoro svolto".

I fondi europei destinati allo sviluppo delle aree rurali arrivano al momento del consuntivo. Giovedì 23 aprile, a partire dalle nove e mezza del mattino, le istituzioni, gli imprenditori e i rappresentanti delle associazioni si ritroveranno a Jerzu per analizzare l'impatto economico e sociale della programmazione "Leader 2014-2022", il pacchetto di sovvenzioni stanziato dall'Unione Europea per sostenere l'economia dei piccoli centri. A convocare la riunione è il Gal Ogliastra, il Gruppo di Azione Locale, ovvero l'ente consortile territoriale incaricato di intercettare e distribuire sul campo questi finanziamenti comunitari. L'incontro non si limiterà a una semplice esposizione dei bilanci, ma punta a fare il punto sulle prospettive future delle politiche di sviluppo locale e sulle relazioni intessute tra le aziende in questi anni.

I lavori, ospitati all'interno degli spazi della Cantina Antichi Poderi, si snoderanno attraverso quattro direttrici di approfondimento. Il primo tavolo di confronto analizzerà le filiere produttive, esaminando la capacità delle imprese ogliastrine di fare rete per affacciarsi su mercati innovativi e dare un valore aggiunto alle risorse del territorio attraverso un'organizzazione aziendale più solida. Subito dopo, l'attenzione si sposterà sulle strategie turistiche, declinate nel progetto di "Destinazione Ogliastra". L'obiettivo in questo caso supera la semplice promozione pubblicitaria per concentrarsi sulla creazione di un marchio territoriale riconoscibile, strutturando un'offerta che metta a sistema gli strumenti digitali e definisca un modello di gestione condivisa tra gli enti pubblici e gli operatori privati del settore ricettivo.

Il terzo capitolo della giornata sarà interamente dedicato all'itinerario escursionistico che taglia l'Ogliastra da sud a nord. Un nuovo prodotto pensato per il turismo all'aria aperta che mira a unire il paesaggio costiero con quello delle aree interne, puntando sull'accessibilità e su una forma di fruizione coerente con l'identità dei luoghi per aumentare i tempi di permanenza dei visitatori. A chiudere il cerchio sarà l'analisi dei risultati ottenuti dall'intero metodo adottato dal Gruppo di Azione Locale, studiando le condizioni amministrative ed economiche necessarie per garantire la continuità dei progetti già avviati e preparare il terreno ai futuri stanziamenti europei.

A tracciare le coordinate dell'appuntamento è Vitale Pili, presidente del Gal Ogliastra, che inquadra anche la scelta logistica per la sede della riunione. «La scelta di ospitare l’incontro negli spazi di Antichi Poderi di Jerzu accompagna il senso della giornata – sottolinea Pili – un luogo produttivo del territorio che diventa spazio di riflessione sul rapporto tra impresa, istituzioni e visione di lungo periodo». Il vertice di giovedì, secondo il presidente, servirà a fare chiarezza sulle ricadute pratiche dei finanziamenti erogati in questi otto anni: «La restituzione del LEADER non assume la forma di un bilancio chiuso, ma quella di una lettura aperta del lavoro svolto e delle relazioni costruite».