Dalla camera oscura ai pixel, la Fototecnica Studio di Gianni Monti festeggia i quarant'anni di scatti ad Alghero

L'attività commerciale ha aperto i battenti nel 1986. In una nota pubblica i titolari Gianni e Patrizia ripercorrono il passaggio storico dalla pellicola alle nuove tecnologie e ringraziano la cittadinanza.

Quattro decenni di attività commerciale trascorsi a immortalare i volti e le cerimonie della città. La Fototecnica Studio di Gianni Monti, storica insegna algherese, taglia in questi giorni il traguardo dei quarant'anni di esercizio ininterrotto. L'avventura imprenditoriale ha avuto inizio nel 1986, un'epoca in cui la professione si svolgeva materialmente tra i rullini e le vasche di sviluppo, e ha attraversato l'intera rivoluzione tecnologica e informatica del comparto visivo arrivando fino all'era contemporanea.

Per formalizzare la ricorrenza, i titolari Gianni e Patrizia hanno diffuso una lettera aperta rivolta alla comunità locale. Il testo traccia un bilancio di un'evoluzione professionale che ha visto lo studio transitare dalle camere oscure, gli ambienti sigillati e privi di luce naturale dove le immagini venivano un tempo impresse chimicamente sulla carta fotografica, fino all'utilizzo dei moderni sensori digitali e dei software di elaborazione. Una transizione tecnica radicale che, secondo quanto riportato dai fondatori, è stata governata mantenendo intatta la cura e l'impostazione artigianale che ha caratterizzato le origini dell'attività.

Il documento si sviluppa come un ringraziamento pubblico indirizzato ai cittadini e alle famiglie che, nel corso dei decenni, hanno incaricato lo studio di documentare i momenti centrali della propria sfera privata, dalle cerimonie nuziali ai ritratti d'infanzia, fino alla registrazione degli eventi quotidiani. «Se oggi festeggiamo questo anniversario, è solo grazie alla fiducia che ci avete rinnovato giorno dopo giorno, affidandoci ciò che avete di più prezioso: i vostri ricordi», scrivono Gianni e Patrizia nella missiva. La nota fissa infine il traguardo del quarantesimo anniversario non come l'epilogo di una carriera, ma come un punto fermo da cui far proseguire la regolare attività commerciale del negozio.