I Carabinieri sigillano il night club del sangue: saracinesche abbassate a Olbia dopo i fendenti tra i tavoli

Il provvedimento del Questore sospende la licenza per quindici giorni. A fine marzo una banale lite era sfociata in un brutale accoltellamento.

Le saracinesche di un night club di Olbia restano abbassate per ordine delle autorità. Nella serata di sabato 18 aprile, i Carabinieri del Reparto Territoriale della città gallurese si sono presentati all'ingresso del locale per notificare ai gestori un provvedimento di sospensione della licenza. La disposizione porta la firma di Filiberto Mastrapasqua, il Questore di Sassari, ovvero la massima autorità provinciale di pubblica sicurezza. La chiusura d'imperio è stata disposta applicando l'articolo 100 del Tulps, il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, uno strumento normativo che permette allo Stato di bloccare temporaneamente l'attività di quegli esercizi commerciali considerati un pericolo per l'ordine pubblico o trasformatisi in un ritrovo abituale di individui con precedenti penali.

I controlli incrociati effettuati dalle forze dell'ordine nelle ultime settimane hanno infatti certificato come il locale notturno fosse diventato un punto di aggregazione per soggetti pregiudicati, facendo registrare gravi e ripetuti disordini. Un clima di tensione culminato nel fatto di sangue che ha segnato il punto di non ritorno per le sorti dell'esercizio. L'episodio più allarmante si è consumato la notte del 25 marzo scorso: all'interno della sala, al culmine di una lite esplosa per ragioni banali, un giovane di origini tunisine ha estratto un coltello e si è scagliato contro un altro cliente. L'aggressore ha sferrato una serie di fendenti che hanno raggiunto la vittima al volto, al torace e all'addome.

L'indagine scaturita da questo tentato omicidio si è chiusa lo scorso 17 aprile, quando i militari dell'Arma hanno rintracciato e arrestato l'autore del ferimento. Il grave quadro clinico e la ricostruzione della violenza hanno fornito agli investigatori gli elementi necessari per chiedere l'intervento amministrativo della Questura. Il locale dovrà ora rispettare quindici giorni di chiusura totale.