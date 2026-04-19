Perde il controllo della moto e vola fuori strada nelle campagne di Badesi: il conducente trasferito in elicottero

L'incidente in solitaria si è verificato nel primo pomeriggio di ieri in località Palisi. I vigili del fuoco di Tempio Pausania hanno supportato i medici del 118 nelle operazioni di imbarco del ferito.

Un motociclista è rimasto ferito a seguito di un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi nel territorio di Badesi. Il sinistro si è verificato nella zona di campagna nota come località "Palisi". Sulla base degli elementi raccolti, il conducente viaggiava in solitaria quando, per ragioni ancora in fase di valutazione tecnica, ha perso il controllo del mezzo a due ruote finendo la sua corsa oltre i margini della carreggiata. La dinamica dell'impatto ha escluso fin da subito il coinvolgimento di altre vetture.

L'allarme ha fatto scattare immediatamente la macchina dei soccorsi, richiamando sul luogo dello schianto una squadra operativa dei vigili del fuoco partita dal distaccamento di Tempio Pausania. I pompieri hanno lavorato a stretto contatto con il personale sanitario del 118, il servizio pubblico di emergenza e urgenza medica territoriale. Le squadre di soccorso congiunte hanno provveduto a stabilizzare l'uomo e a gestire il suo delicato trasferimento dal punto della caduta fino all'area individuata per l'atterraggio dell'elisoccorso, l'elicottero attrezzato come una vera e propria sala di rianimazione volante, essenziale per abbreviare i tempi di trasporto del paziente verso la struttura ospedaliera.

Il perimetro dell'incidente è stato presidiato dalle forze dell'ordine. Agli agenti giunti sul posto è spettato il compito di governare il traffico durante le manovre di imbarco del ferito e di eseguire i classici rilievi di rito, la procedura che prevede l'analisi dei segni di frenata e delle condizioni dell'asfalto per ricostruire l'esatta traiettoria della moto e determinare le cause dell'uscita di strada.