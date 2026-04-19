Esce di strada e si ribalta con il furgone a gas sulla statale per Cannigione: ferito l'autista

L'incidente è avvenuto nel cuore della notte. I vigili del fuoco di Arzachena hanno messo in sicurezza il serbatoio per scongiurare il rischio di esplosioni.

Un furgone commerciale alimentato a gas è uscito di strada finendo la sua corsa contro un muretto e ribaltandosi su un fianco. L'incidente si è verificato intorno alle due del mattino di ieri lungo la strada statale 166, l'arteria viaria principale della zona, a poca distanza dall'incrocio che conduce all'abitato di Cannigione. Al volante si trovava soltanto il conducente, che nonostante la violenza dell'impatto ha riportato ferite giudicate lievi dai soccorritori.

L'emergenza ha richiesto l'intervento immediato della squadra operativa dei vigili del fuoco del distaccamento di Arzachena, chiamati a disinnescare un potenziale pericolo aggiuntivo. Il veicolo incidentato era infatti dotato di un impianto a Gpl, ovvero gas di petrolio liquefatto, un carburante altamente infiammabile. I pompieri hanno innanzitutto provveduto a isolare e mettere in sicurezza il serbatoio pressurizzato per scongiurare qualsiasi rischio di innesco o esplosione, per poi procedere con le operazioni di sgombero e rimozione della carcassa del furgone, liberando così la carreggiata.

L'assistenza medica all'automobilista è stata garantita dal personale sanitario del 118, il servizio regionale di emergenza e urgenza territoriale giunto tempestivamente sul luogo dello schianto. I rilievi di legge sono stati invece affidati alle pattuglie della Polizia, i cui agenti hanno esaminato la traiettoria del mezzo e lo stato dell'asfalto per ricostruire l'esatta dinamica della perdita di controllo, le cui cause oggettive restano al momento in fase di accertamento.