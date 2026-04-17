Visita della delegazione Con.Si.Pe. alla Casa Circondariale di Nuoro: confronto costruttivo su organizzazione, sicurezza e futuro della struttura

Una delegazione del sindacato Con.Si.Pe., composta dal Segretario Nazionale Roberto Melis, dal Segretario Regionale Gianluca Ghisaura e dal Segretario Locale Daniel Asole, ha effettuato una visita istituzionale presso la Casa Circondariale di Nuoro – Badu ’e Carros.





La delegazione è stata accolta dal Direttore e dal Comandante di Reparto, con i quali si è svolto un incontro di circa due ore, caratterizzato da un clima disteso, collaborativo e orientato alla condivisione delle criticità e delle prospettive future.





Nel corso del confronto, la Direzione ha fornito importanti rassicurazioni riguardo all’organizzazione dei servizi, alla gestione del personale e alle ricadute operative legate all’imminente cambiamento della struttura e alla nuova tipologia di ristretti che il carcere ospiterà. A margine dell’incontro, MELIS ha dichiarato: “Abbiamo trovato un clima di apertura e disponibilità che conferma l’importanza del dialogo diretto. Presidiare il territorio, ascoltare gli operatori e garantire che ogni trasformazione avvenga nel pieno rispetto della professionalità e della sicurezza del Corpo di Polizia Penitenziaria non è solo un dovere sindacale, ma un impegno costante che Con.Si.Pe. porta avanti con determinazione.”





Al termine dell’incontro istituzionale, la delegazione si è intrattenuta con diverse unità di personale, raccogliendo impressioni, osservazioni e testimonianze dirette. Il personale — come sempre — si è dimostrato pronto, motivato e determinato ad affrontare con professionalità questo nuovo percorso, confermando il valore umano e operativo che caratterizza la Polizia Penitenziaria di Badu ’e Carros, e non solo.





Melis ha inoltre sottolineato: “La nostra presenza nelle strutture penitenziarie della Sardegna e del territorio nazionale non è episodica, ma parte di un percorso di monitoraggio continuo. Vogliamo tutelare il personale, valorizzarne il lavoro e promuovere condizioni operative adeguate e sostenibili. Solo così si costruisce un sistema penitenziario moderno, sicuro e rispettoso della dignità professionale di chi vi opera ogni giorno.”