Gli studenti del Liceo Alberti a lezione dalla Guardia Costiera per la Giornata del Mare

CAGLIARI – Due classi del Liceo Scientifico Statale “L. B. Alberti” di Cagliari hanno trascorso una giornata speciale alla scoperta della Capitaneria di Porto. La visita, organizzata in occasione delle celebrazioni per la "Giornata del Mare", rientra nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO) ed è stata fortemente voluta dal dirigente scolastico Roberto Bernardini.

Gli studenti sono stati accolti nella sede di via dei Calafati dal Contrammiraglio Giovanni Stella, Direttore Marittimo della Sardegna centro-meridionale. L'Ammiraglio ha illustrato ai ragazzi quali sono i compiti quotidiani degli oltre 11.000 uomini e donne della Guardia Costiera: dalla ricerca e soccorso in mare alla tutela dell'ambiente, fino al controllo della filiera della pesca e alla sicurezza della navigazione.

La visita non è stata solamente teorica. I ragazzi hanno avuto l'opportunità di entrare nella Sala Operativa per osservare da vicino e in tempo reale come si gestiscono le emergenze, vivendo l'esperienza a stretto contatto con il personale in servizio. Hanno potuto vedere i sistemi informatici usati per monitorare il traffico marittimo, strumenti fondamentali per garantire interventi tempestivi.

Inoltre, gli alunni hanno incontrato il personale specializzato della 4ª Sezione Volo di Decimomannu, che ha spiegato l'importanza e il ruolo dei mezzi aerei durante le operazioni della Guardia Costiera.

L'incontro ha suscitato molta curiosità tra gli studenti, che hanno partecipato in modo attivo ponendo diverse domande sia sulle attività operative sia sulle possibilità di carriera all'interno del Corpo. Un'esperienza utile, quindi, non solo per comprendere l'importanza della sicurezza in mare, ma anche per offrire ai giovani una prospettiva concreta per il loro futuro professionale.