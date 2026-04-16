Parco di Porto Conte: Giulio Plastina nominato nuovo direttore

L'Azienda speciale Parco di Porto Conte ha scelto la sua nuova guida: è il dottor Giulio Ermenegildo Maria Plastina. L'incarico avrà una durata di cinque anni e prenderà il via formalmente nelle prossime settimane, non appena verrà firmato il contratto.

Il nuovo direttore vanta una lunga esperienza nella gestione delle aree protette, maturata in particolare durante il suo percorso professionale presso il Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena. Plastina è laureato in Scienze Nautiche presso l'Istituto Universitario Navale di Napoli. La sua nomina ufficiale avverrà tramite Decreto del Presidente, in seguito all'approvazione dell'Assemblea.

Il presidente del Parco, Emiliano Orrù, parlando anche a nome del direttivo composto da Franca Carta e Luca Pais, ha accolto con soddisfazione il nuovo arrivato: "Siamo certi che, grazie alla sua visione e alla sua profonda conoscenza della tutela delle aree protette, saprà accompagnare il Parco in una nuova fase di crescita, puntando su trasparenza, innovazione e dialogo con il territorio".

I vertici del Parco hanno inoltre ringraziato pubblicamente il direttore uscente, Mariano Mariani, per la professionalità e la dedizione dimostrate durante il suo mandato. Un ringraziamento finale è stato rivolto al personale interno dell'Ente e alla commissione esaminatrice (guidata dal presidente Luca Canessa e composta dal dottor Atzori e dalla dottoressa Carlucci) per il lavoro di selezione svolto con rigore e responsabilità.