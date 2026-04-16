Sport, inclusione e solidarietà: il 18 aprile al Campo Maria Pia la quinta edizione di "L'Autismo va in Meta"

Sabato 18 aprile 2026, dalle ore 9.00 alle 18.00, il Campo di Rugby Maria Pia ad Alghero ospiterà la quinta edizione dell’evento “L’Autismo va in Meta”, organizzato dall’associazione “Il mio amico speciale” A.P.S. con il patrocinio della Città di Alghero, della Fondazione Alghero, della Provincia di Sassari e della Regione Autonoma della Sardegna. Una giornata in cui sport, solidarietà e partecipazione si fonderanno per dare vita a un’esperienza collettiva di sensibilizzazione e inclusione.

La manifestazione, la cui presentazione è affidata alle 10.00 a Romano Marcias e Manuel Carboni, è presieduta da Doriana Caria, presidente dell’associazione promotrice. L’evento porta la firma e il cuore di Ogert Paco, ex rugbista e padre di Ruben, un bambino autistico di 10 anni. È da questa esperienza personale, vissuta con amore e determinazione, che è nata cinque anni fa l’idea di un appuntamento che oggi è diventato simbolo della lotta per una società più accogliente e consapevole.

“L’Autismo va in Meta” è una testimonianza concreta di come il gioco, il movimento e l’attività fisica possano diventare strumento di dialogo e di integrazione. “La nostra iniziativa nasce per sensibilizzare sull'inclusione e sull'autismo, ma per le famiglie con figli autistici, ogni giorno è come il 2 aprile, la Giornata Mondiale dell'Autismo. Questi bambini cresceranno, e dobbiamo integrarli attivamente nel tessuto sociale della nostra società. Lo sport rappresenta un potente strumento in questo percorso”, ha dichiarato Doriana Caria.

Il programma si aprirà alle 9.00 con l’accoglienza di Associazioni e Società Sportive, Forze dell'Ordine e Armate e Scuole. Dalle 10.00 alle 14.00 prenderanno il via le attività nel parco con un'ampia rete di realtà coinvolte: Amatori Rugby Alghero, Sassari Rugby, Amatori Rugby Torres, Alghero Tigri Baseball, Bonga Surf School, Club Ippico Capuano, Coral Basket Alghero, F.C. Alghero Femminile, F.C. Alghero Special, Mercede Basket Alghero, Moto Fun Onlus Sassari, Nettuno Calcio Alghero, Olmedo Taekwondo, Pallacanestro Alghero, Centro Liberamente Alghero Sassari e Clown Terapia Vip Sassari.

Alle 10.15 si terranno i saluti delle Autorità e dell'Associazione "Il mio amico speciale". Successivamente, la mattinata darà spazio alla musica e alle scuole: alle 10.30 si esibirà con un canto la Scuola Media Via XX Settembre, seguita alle 10.45 dalla Scu ola Media Maria Carta. Alle 11.00 è atteso uno dei momenti più suggestivi della giornata: l’ingresso della Fanfara del Terzo Reggimento Bersaglieri di Capo Teulada, seguita alle 11.45 dall'esibizione del Coro Sos Cantores de Benetutti.

Il programma pomeridiano si aprirà alle 15.30 con l’esibizione della Banda Musicale Dalerci, che anticiperà l'evento sportivo delle 16.00: il Test Match tra Italian Classic XV e Classic Lions. Durante l'intervallo della partita ci sarà un ulteriore momento musicale a cura della Banda Dalerci con “Un Cuore Azzurro”. A chiudere la manifestazione, alle 18.00, saranno la Banda Dalerci e Los Mataresos de L'Alguer.

“L’Autismo va in Meta” è ormai un punto fermo nel calendario degli eventi sociali e sportivi della città. È un inno alla partecipazione e all’umanità, un’occasione per riconoscere e valorizzare la bellezza di ogni individuo. Una giornata per tutti, che parla il linguaggio semplice e universale della vicinanza.