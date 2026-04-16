Incidente alle porte di San Pantaleo: scontro tra un camion e un'auto

Nella mattina di oggi si è verificato un incidente stradale alle porte di San Pantaleo, nel comune di Olbia. L'impatto ha coinvolto un camion e un'autovettura che procedeva nella corsia opposta. All'arrivo sul posto, i Vigili del fuoco di Olbia hanno provveduto a mettere in sicurezza i due veicoli e a bonificare l'area.

I due occupanti della vettura sono stati presi in carico dal personale medico del 118 e condotti in ospedale. È intervenuta anche la Polizia Locale di Olbia per occuparsi dei rilievi necessari e della gestione della viabilità.