L'imprevisto all'alba ad Alghero: scontro tra due auto all'incrocio, un ferito al Pronto Soccorso

L'alba ad Alghero porta con sé il rumore sordo dell'imprevisto. Sono da poco passate le 06:00 di questa mattina quando, all'incrocio tra via XX Settembre e via La Marmora, la quiete cittadina viene spezzata dallo scontro tra due automobili. In un istante, la viabilità del primo mattino si trasforma in uno scenario di emergenza.

Immediatamente si attiva la collaudata macchina del soccorso. Sul posto interviene la squadra del distaccamento locale dei Vigili del Fuoco: il loro compito è quello, essenziale, di mettere in sicurezza l'intera area e le lamiere dei veicoli, neutralizzando ogni ulteriore rischio. Al loro fianco operano i Carabinieri, per cristallizzare la scena e avviare i necessari rilievi, e il personale sanitario del 118.

L'attenzione dei soccorritori si concentra sul conducente di una delle due vetture coinvolte. Dopo le primissime cure sul posto, il personale medico ne dispone il trasferimento a bordo dell'ambulanza verso il Pronto Soccorso, al fine di sottoporlo a tutti gli accertamenti clinici del caso.

Una dinamica rapida e coordinata che, ancora una volta, restituisce l'immagine di una rete istituzionale sempre pronta a intervenire, ricordandoci quanto l'imprevisto sia in agguato anche sulle strade che percorriamo ogni giorno.