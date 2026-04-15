Il mistero nel buio di Selargius: precipita dal terzo piano la donna ospitata da un anziano

Il silenzio della notte a Selargius è diventato il teatro di una tragedia le cui ombre sono ancora tutte da decifrare. Nel buio del piazzale retrostante un'abitazione privata, si è interrotta bruscamente la vita di una donna di sessantasei anni, di origine romena. A scoprire il corpo e a lanciare l'allarme è stato il proprietario dell'immobile: un pensionato di ottantasette anni che, in questo periodo, aveva aperto le porte di casa sua alla vittima, offrendole ospitalità a titolo gratuito.

Secondo i primi accertamenti condotti dai carabinieri del Comando Provinciale, la donna è precipitata dal terzo piano dell'edificio. Una caduta nel vuoto che, al momento, sfugge a una narrazione certa e lineare. Per ore, i militari del Nucleo Investigativo hanno lavorato sul posto, misurando e isolando l'area, trasformando il cortile in una scena in cui i rilievi tecnici devono tentare di ricostruire l'esatta dinamica dell'evento. L'obiettivo degli inquirenti è dipanare il groviglio di ipotesi che circonda questa fine improvvisa, cercando di capire se la caduta sia l'esito fatale di un incidente, la drammaticità di un gesto volontario o se vi siano altre cause.

In questo scenario, scandito dai lampeggianti e dal lavoro meticoloso delle forze dell'ordine, il personale sanitario del 118 e il medico legale non hanno potuto fare altro che constatare l'irreparabile. L'indagine è ora nelle mani dell'autorità giudiziaria che, dopo aver analizzato i primissimi elementi raccolti sul campo, ha ordinato il trasferimento della salma presso l'istituto di Medicina Legale dell'ospedale Brotzu di Cagliari.

Sarà l'esame autoptico, in programma per i prossimi giorni, a dover tradurre in evidenze mediche e scientifiche le cause esatte di questo decesso. Fino a quando la scienza non fornirà risposte decisive, di questa notte resta solo il dramma silenzioso di una vita spezzata, lo sgomento di un uomo anziano che le aveva offerto riparo, e un fascicolo d'indagine in attesa di verità.