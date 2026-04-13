Cronaca Riccardo Frezza “Storie di un mercante di immagini” - un libro Nemapress a Storie italiane su RAI 1

Martedì 14 aprile alle ore 11,15 nel programma di RAI1 “Storie italiane” condotto da Eleonora Daniele sarà presentato il libro di Riccardo Frezza “Storia di un mercante di immagini” ultimo libro della Nemapress Edizioni. Il volume, curato da Giovanni Corbia, ed arricchito dalla prefazione di Natalia Estrada, è un libro intenso e rivelatore, che va a profilare la vita di un paparazzo o, per meglio dire, di un “reporter d’assalto”. Si tratta infatti di un mestiere che richiede non solo conoscenze tecniche, ma anche tanto spirito avventuriero, un’incredibile intelligenza, capacità di problem-solving, abilità di unire i fili di una matassa per creare “anticipazioni”, ovvero predire le mosse dei VIP nel futuro imminente, ma sempre e comunque “prima degli altri”.



Occuparsi di gossip in qualità di paparazzo, e poi di servizi per la televisione, ha reso evidenti le sue grandissime qualità professionali e umane, tanto che i più grandi VIP lo ricordano con grande stima e affetto. Fare anche reportage di guerra ha rappresentato per Riccardo Frezza un enorme rischio, ma ci sono stati espedienti che il nostro “mercante di immagini” ha attuato per ridurre le possibilità di pericolo. Il libro rende una fittissima rete di aneddoti sulle più grandi celebrità nazionali e no, ma reca anche le debite riflessioni su come la tecnologia, oramai, abbia preso il sopravvento sulla professione di reporter. Riccardo Frezza, “Storie di un mercante di immagini”; Nemapress Edizioni, collana saggi, pp 182.