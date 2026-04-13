La prevenzione senza liste d'attesa: porte aperte e visite gratuite negli ospedali cagliaritani

Nel labirinto della sanità pubblica, dove le liste d'attesa scoraggiano e irritano, le iniziative di prevenzione a porte aperte rappresentano una di quelle occasioni in cui l'ospedale va incontro al cittadino, abbattendo burocrazia e ticket. È quanto accadrà a Cagliari dal 22 al 29 aprile, grazie all'Azienda Ospedaliero-Universitaria (AOU) che ha deciso di aderire alla cosiddetta "(H)Open Week", la settimana nazionale promossa dalla Fondazione Onda (ente del Terzo Settore da sempre in prima linea per la medicina di genere) e dedicata interamente alla salute femminile.

Per l'occasione, i due poli dell'azienda sanitaria – il moderno Policlinico Duilio Casula e lo storico presidio del San Giovanni di Dio – metteranno a disposizione i propri specialisti per un ciclo di visite e consulti gratuiti. Un'opportunità concreta che copre quattro branche fondamentali della medicina: senologia, ginecologia, dermatologia e cardiologia.

Trattandosi di sanità pubblica, la regola d'oro resta l'organizzazione. Niente file al buio, dunque, ma un calendario preciso con agende telefoniche dedicate per smistare le richieste. Ecco come orientarsi per prenotare.

Senologia: la trincea della prevenzione Il tumore al seno resta il nemico numero uno, e la diagnosi precoce l'unica vera arma di difesa. Le visite senologiche si terranno al Policlinico Duilio Casula in due giornate precise: mercoledì 22 e mercoledì 29 aprile. Il centralino per accaparrarsi un appuntamento aprirà i battenti da venerdì 17 aprile: bisognerà chiamare il numero 07051096225 nella fascia oraria che va dalle 10.00 alle 12.00.

Ginecologia: due percorsi mirati Le porte dell'ambulatorio ginecologico si apriranno invece venerdì 24 aprile presso il San Giovanni di Dio. L'azienda ha intelligentemente diviso l'offerta in due binari specialistici: la dottoressa Francesca Dessolis prenderà in carico i casi di disturbi mestruali, dolori pelvici e infiammazioni, mentre il dottor Kostantinos Martsidis si dedicherà alle problematiche di natura uro-ginecologica. In questo caso, i telefoni per la prenotazione sono già caldi: si può chiamare da lunedì 13 fino a lunedì 20 aprile, componendo lo 07051093250 (sempre dalle 10.00 alle 12.00).

Dermatologia: attenzione alle fasce delicate Sempre al San Giovanni di Dio, i dermatologi dedicheranno tre giorni (lunedì 27, martedì 28 e mercoledì 29 aprile) a due fasce d'età e di condizione particolarmente delicate: le donne in gravidanza e le signore che hanno superato i 65 anni. Per loro, l'agenda delle prenotazioni si aprirà a partire da martedì 21 aprile, telefonando al numero 07051092304.

Cardiologia: il consulto a distanza A completare il quadro c'è il cuore. Per le problematiche cardiovascolari, la AOU ha optato per un format più snello che risparmia il viaggio in ospedale: il consulto telefonico. Nelle giornate del 22, 23, 24, 27 e 29 aprile, le specialiste della Cardiologia del Duilio Casula risponderanno direttamente ai dubbi e alle richieste di informazioni delle pazienti. Basterà chiamare lo 07051096596, nel pomeriggio, dalle 15.00 alle 17.00.

Una parentesi di buona sanità che per una settimana permette di mettere da parte ricette elettroniche e lunghe attese, ricordandoci che la prevenzione, quando è accessibile e ben organizzata, è l'unico vero investimento a lungo termine per la salute pubblica.