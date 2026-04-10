Centro Studi Agricoli: lo sblocco dei fondi PAC è un rimedio tardivo alla trascuratezza della politica regionale

La terra impone ritmi naturali che la macchina amministrativa, sovente, fatica a comprendere. Per mesi, migliaia di aziende agricole in Sardegna si sono trovate sospese in un limbo finanziario, prigioniere di un errore informatico che ha trasformato i luoghi del loro lavoro quotidiano in foreste inesistenti. Soltanto nella giornata del 9 aprile 2026, a Cagliari, è stato siglato l'accordo tecnico che mette fine a questa paralisi, sbloccando circa 60 milioni di euro di sussidi europei.

Tuttavia, l'intesa raggiunta tra la Regione Sardegna e gli enti preposti non viene accolta come una vittoria, ma si trasforma nel capo d'accusa di una dura disamina politica.

Per comprendere la genesi di questo cortocircuito, è necessario analizzare l'architettura istituzionale che governa i flussi economici del settore. I fondi in questione appartengono alla PAC (Politica Agricola Comune), il pilastro finanziario con cui l'Unione Europea sostiene il reddito degli agricoltori per garantire la stabilità dei mercati e la sicurezza alimentare. L'erogazione di queste risorse è subordinata a un complesso sistema di controlli incrociati gestito da due enti principali: l'AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura), che funge da cabina di regia e cassa dello Stato, e l'Argea (Agenzia Regionale per la Gestione e l'Erogazione degli Aiuti in Agricoltura), l'organismo sardo incaricato di istruire materialmente le pratiche sul territorio.

Il blocco dei pagamenti si è originato all'interno del SIAN, il Sistema Informativo Agricolo Nazionale. All'interno di questa immensa banca dati, circa 57.000 particelle di terreno dell'Isola sono state etichettate con l'acronimo PLT, ovvero Pascoli Cespugliati. Ed è qui che si annida l'anomalia — termine che deriva dal greco an?malos, composto da alfa privativo e homalós (uguale, piano), a indicare un'irregolarità, uno scostamento dalla norma.

Il sistema informatico ha infatti classificato questi terreni come "superfici boschive". Sebbene il pascolo tragga la sua origine etimologica dal latino pascere (nutrire) e rappresenti l'essenza stessa dell'allevamento estensivo sardo, l'algoritmo ha ritenuto che la presenza di cespugli rendesse l'area incompatibile con il pascolamento, bloccando di fatto le erogazioni.

L'accordo firmato a Cagliari risolve tecnicamente la questione, ma non cancella le ferite economiche subite dalle imprese. Nel corso di questi mesi, gli allevatori sono stati costretti a operare in totale assenza di liquidità, anticipando di tasca propria i costi per i mangimi, i carburanti e le cure veterinarie.

A farsi portavoce di questo malessere è il Centro Studi Agricoli, che in una nota ufficiale ha stigmatizzato la gestione dei tempi da parte della governance regionale. Il presidente dell'organismo, Tore Piana, ha inquadrato la risoluzione non come un traguardo, bensì come l'esito di un ritardo inaccettabile, pronunciando parole inequivocabili: “È un’assurdità che si sia aspettato fino ad oggi per risolvere una situazione tecnica conosciuta da tempo. Si sono lasciati gli allevatori sardi senza pagamenti PAC per mesi, mettendo a rischio la sopravvivenza delle aziende. Questo non è accettabile.”

La critica punta il dito contro l'inefficienza di una burocrazia — vocabolo emblematico che ibrida il francese bureau (panno per coprire le scrivanie, e per estensione l'ufficio) con il greco krátos (potere) — che ha permesso a un problema tecnico noto da tempo di logorare il tessuto produttivo.

La stipula dell'accordo segna un passo formale, ma la vertenza rimane aperta sul piano sostanziale. Il Centro Studi Agricoli ha dettato un'agenda chiara per le settimane a venire, esigendo che non vi sia alcun ulteriore "scaricabarile" tra gli enti coinvolti. Le richieste puntano a tempi certi e rapidissimi per la liquidazione effettiva dei 60 milioni di euro nei conti correnti delle aziende, accompagnati da una chiara assunzione di responsabilità politica per i ritardi accumulati.

Inoltre, si invoca una riforma strutturale nella gestione dei dati e dei controlli. La PAC è un diritto acquisito degli agricoltori e non un favore elargito dalla pubblica amministrazione. Resta dunque un interrogativo fondamentale da porre al sistema politico e amministrativo: in quale momento la rigidità di un software ha smesso di essere uno strumento di controllo per trasformarsi in un ostacolo cieco alla realtà del lavoro agricolo? Il futuro delle campagne sarde dipenderà anche dalla capacità delle istituzioni di rispondere a questa domanda con pagamenti reali e non con ulteriori attese.