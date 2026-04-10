Olbia, spaccio all’ex stazione: i Carabinieri smantellano una base operativa in Corso Umberto

Il contrasto alla diffusione delle sostanze stupefacenti torna a segnare il perimetro della legalità nel centro di Olbia. Nella giornata del 9 aprile 2026, i Carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia hanno tratto in arresto un giovane accusato di spaccio, al termine di un’operazione di osservazione mirata che ha interessato l’area sensibile dell’ex stazione ferroviaria e il limitrofo Corso Umberto.

Il Reparto Territoriale è una struttura dell’Arma dei Carabinieri (la forza armata preposta alla sicurezza pubblica e alla polizia giudiziaria) dotata di una competenza specifica su aree urbane complesse, dove la densità abitativa richiede un monitoraggio costante per prevenire il degrado urbano. Quest'ultimo concetto identifica un processo di decadimento degli spazi pubblici che spesso funge da terreno fertile per la piccola criminalità. L'intervento è nato proprio dalle segnalazioni dei cittadini, la cui partecipazione attiva ha orientato l'azione dei militari della Sezione Operativa.

L'attività si è concretizzata quando i Carabinieri hanno sorpreso il soggetto durante la cessione di una modica quantità di hashish. Il termine deriva dall'arabo ?ashish (erba) e identifica la resina estratta dalle infiorescenze della pianta di cannabis. Tuttavia, l'indagine non si è fermata alla superficie del marciapiede. Gli accertamenti immediati hanno condotto le forze dell'ordine all'interno di un esercizio commerciale della zona, trasformato in una vera e propria base logistica.

Qui sono state rinvenute ulteriori dosi di cocaina — sostanza alcaloide il cui nome deriva dalla pianta andina Erythroxylum coca — insieme a denaro contante, ritenuto provento del traffico illecito, e materiale per il confezionamento delle dosi. L'intero materiale è stato posto sotto sequestro, un atto giuridico che sottrae un bene alla disponibilità del possessore per finalità probatorie o preventive.

L'operazione è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Tempio Pausania, l'ufficio guidato dal Procuratore Gregorio Capasso. All'interno del sistema giudiziario italiano, la Procura è l'ente che dirige le indagini della polizia giudiziaria e promuove l'azione penale per la repressione dei reati, agendo come rappresentante dello Stato e dell'interesse collettivo.

È fondamentale, tuttavia, approcciare la notizia con il rigore imposto dalla deontologia professionale. I provvedimenti adottati rientrano nella fase delle indagini preliminari, quel periodo del procedimento penale che precede l'eventuale rinvio a giudizio, durante il quale si raccolgono gli elementi necessari a verificare la fondatezza di una notizia di reato. Come sottolineato nel decreto n. 24 del Procuratore Capasso: "I provvedimenti cautelari personali adottati, allo stato, si riferiscono esclusivamente alla fase cautelare e i fatti sopra riportati, allo stato, si riferiscono alla fase delle indagini preliminari fatto salvo giudizio di merito ed, eventualmente, del Giudice del Riesame."

Questo passaggio richiama il principio inossidabile della presunzione di innocenza: secondo l'articolo 27 della Costituzione Italiana, l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Il lettore è dunque chiamato a riflettere su un sistema che, pur nella necessità di intervenire con fermezza nelle aree di crisi urbana, tutela i diritti fondamentali di ogni individuo fino all'accertamento della verità processuale. Sarà ora compito del Giudice del Riesame o del successivo dibattimento stabilire la responsabilità effettiva del giovane arrestato.