Olbia: scontro tra auto e moto nella zona industriale

Le ampie arterie delle aree produttive, pensate per agevolare lo scorrimento dei flussi commerciali, si trasformano spesso in teatri di collisione. Nel pomeriggio di ieri, la zona industriale di Olbia è stata lo scenario di un improvviso sinistro stradale. Il termine, cardine del lessico assicurativo e giuridico, deriva dal latino sinister (mancino) che nell'antichità augurale romana finì per indicare, per estensione, un evento sfavorevole, avverso o funesto. L'impatto, le cui esatte dinamiche restano ancora da chiarire, ha coinvolto un'autovettura e una motocicletta.

A cristallizzare la scena e prevenire conseguenze peggiori è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco. L'intervento di questo comparto dello Stato, preposto al soccorso tecnico urgente, non si esaurisce nel solo spegnimento delle fiamme: in contesti di viabilità, la priorità assoluta è la messa in sicurezza dei mezzi incidentati. L'operazione consiste nell'isolare le componenti elettriche per scongiurare cortocircuiti e nel bonificare l'asfalto da pericolosi sversamenti di liquidi infiammabili, tutelando i soccorritori e restituendo la carreggiata alla normale circolazione.

L'emergenza sanitaria si è concentrata sul conducente del veicolo a due ruote, che in questo genere di impatti risulta inevitabilmente il soggetto più esposto. L'uomo è stato preso in carico dai sanitari del 118, il numero unico che identifica la rete del Servizio Sanitario di Urgenza ed Emergenza Medica territoriale. Dopo le primissime cure di stabilizzazione prestate a bordo dell'ambulanza, il ferito è stato trasferito presso il presidio ospedaliero cittadino per gli approfondimenti clinici necessari.

L'intero perimetro dell'incidente è stato contestualmente isolato e affidato alle Forze dell'Ordine. A questi corpi di polizia compete l'esecuzione dei rilievi metrici e planimetrici: attraverso la misurazione degli spazi di frenata, lo studio dei frammenti sull'asfalto e il calcolo dei punti d'urto, gli agenti dovranno ricostruire oggettivamente le traiettorie dei veicoli e determinare eventuali responsabilità penali o amministrative.