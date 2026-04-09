Serrande alzate contro l'abbandono: il commercio di prossimità salva il Medio Campidano

Il collasso demografico e la progressiva desertificazione dei piccoli centri urbani trovano un argine inaspettato nella microeconomia locale. Nel Medio Campidano, territorio storicamente segnato da marginalità infrastrutturale e spopolamento, la tenuta del tessuto sociale è garantita dalla resilienza dei negozi di prossimità. La fotografia economica del territorio emerge dall'ultima analisi elaborata da Confcommercio Sud Sardegna — l'associazione sindacale di categoria che tutela e rappresenta le imprese del settore terziario — basata sui flussi anagrafici della Camera di Commercio di Cagliari e Oristano, l'ente pubblico depositario del registro ufficiale di tutte le attività economiche.

I dati camerali delineano una resistenza strutturale. Su un totale di 12.725 localizzazioni complessive nel territorio, il commercio rappresenta il perno dell'economia locale, contando 3.204 attività registrate e 2.942 imprese attive. La flessione registrata nell'ultimo periodo è limitata all'1%, un dato contenuto se parametrato alla crisi demografica dell'area. Il ricambio imprenditoriale mostra un saldo lievemente negativo (9 nuove iscrizioni a fronte di 20 cessazioni), ma evidenzia una radicata tenuta del sistema, sostenuto in particolar modo dalle 1.529 imprese individuali.

Il concetto di vicinato, termine che affonda la sua radice nel latino vicus (villaggio, rione o aggregato di case), esprime plasticamente questa dimensione di prossimità. Non si tratta di reti di distribuzione standardizzate, ma di esercizi a conduzione prevalentemente familiare strettamente interconnessi con le dinamiche del paese.

Ad analizzare il peso specifico di queste attività è Alessandro Piu, dirigente e componente del direttivo di Confcommercio per il Medio Campidano. L'esponente dell'associazione inquadra il fenomeno superando la mera lettura contabile per evidenziarne il ruolo di garanzia sociale: «Il negozio di vicinato non è solo un’attività economica – sottolinea Alessandro Piu – ma un presidio di sicurezza, socialità e dignità. Se oggi il Medio Campidano resiste, è grazie a quegli imprenditori che ogni giorno alzano la serranda».

La riorganizzazione post-pandemica e l'inclusione Le dinamiche di consumo, mutate profondamente dopo la pandemia, hanno imposto una revisione dell'offerta. Come evidenziato dai vertici sindacali, l'esercente locale ha dovuto calibrare la propria strategia puntando sul rapporto fiduciario diretto. A questo proposito, Piu osserva: «Gli esercenti si sono riorganizzati offrendo un’alternativa concreta alla grande distribuzione, valorizzando prodotti e identità locali».

Questa valorizzazione si traduce sul territorio nell'integrazione con il comparto artigianale, che nel Medio Campidano conta 1.936 localizzazioni. La convergenza tra la produzione tipica e la vendita al dettaglio genera il modello definito "boutique del gusto", capace di attrarre i flussi legati al turismo esperienziale.

Parallelamente, il settore commerciale si dimostra un vettore di mobilità e inclusione sociale. Le statistiche restituiscono un'imprenditoria femminile che si attesta al 25,8% (un valore superiore alla media generale del territorio), mentre il 7,1% delle attività commerciali è guidato da cittadini di origine straniera.

Il nodo dei costi logistici e le prospettive future La principale criticità del comparto risiede proprio nella sua anatomia. La netta maggioranza di queste imprese conta meno di cinque addetti. Questa dimensione ridotta le espone in maniera drammatica all'aumento dei costi della logistica e alle ben note carenze infrastrutturali che penalizzano i trasporti nelle zone interne dell'Isola.

Nelle conclusioni della sua disamina, il dirigente di Confcommercio ribadisce l'urgenza di tutelare il settore, inquadrandolo come un vero e proprio strumento di salvaguardia territoriale: «Sostenere il commercio locale significa difendere la tenuta sociale del Medio Campidano. Ogni negozio che resta aperto non è solo un’attività economica, ma un presidio contro l’abbandono, un punto di riferimento per le comunità e un segnale di vita per i nostri centri. In un territorio dove oltre 11.000 imprese attive affrontano ogni giorno la sfida della distanza e della marginalità, il commercio continua a rappresentare molto più di un settore economico: è una rete di protezione sociale, una risposta concreta allo spopolamento e una leva strategica per il futuro».

Dinanzi a un tessuto micro-imprenditoriale che si fa carico di arginare il collasso demografico dei piccoli centri urbani, emerge un interrogativo strutturale: il forte senso di identità e la qualità delle produzioni locali saranno sufficienti per permettere a queste attività di sopravvivere alla pressione della grande distribuzione e ai crescenti costi di trasporto, oppure senza un intervento sistemico di agevolazione fiscale e logistica da parte dello Stato si assisterà, inevitabilmente, allo spegnimento definitivo delle ultime vetrine?