Un milione per la mobilità dolce: a Perfugas la rigenerazione urbana passa per la nuova pista ciclabile

La fisionomia dei centri abitati si trasforma assecondando nuove visioni di vivibilità e necessità di spostamento. Il Comune di Perfugas ha ottenuto un finanziamento regionale pari a un milione di euro, risorsa destinata interamente alla realizzazione della nuova "pista ciclabile e itinerario ciclabile Badu e Linos". L'opera infrastrutturale sfrutterà la naturale conformazione pianeggiante del territorio per favorire una mobilità sicura e a basso impatto ambientale.

Il percorso burocratico e le procedure pubbliche Il meccanismo che converte i fondi pubblici in cantieri operativi segue regole e scansioni precise. L'assegnazione formale del capitale è avvenuta attraverso la determinazione n. 2829/51353 del 20 novembre 2025. La determinazione è l'atto amministrativo con cui un ente — in questo caso la Regione Autonoma della Sardegna — impegna in modo vincolante le risorse del proprio bilancio (relative agli esercizi finanziari 2026 e 2027), certificando l'inserimento definitivo del Comune beneficiario in graduatoria. L'amministrazione locale ha già sottoscritto la convenzione, ovvero il documento contrattuale che fissa gli obblighi reciproci tra chi eroga il fondo e chi lo riceve, e si appresta ad avviare la gara d'appalto per l'esecuzione dei lavori. Il termine appalto, che deriva dal latino ad pactum (giungere a un accordo, stipulare un patto), definisce la procedura a evidenza pubblica con cui lo Stato o un ente locale seleziona un'impresa privata, garantendo trasparenza, parità di trattamento e rispetto delle regole di mercato.

Il progetto sul territorio e il cronoprogramma Sul piano puramente operativo, l'intervento si concentrerà nella zona di "Badu e Linos". Il progetto tecnico prevede la sistemazione e il contestuale allargamento di via Satta, un'operazione spaziale necessaria per ricavare la sede stradale dedicata esclusivamente alle biciclette. Sarà un percorso dotato di impianto di illuminazione, concepito con la duplice funzione di collegare in sicurezza l'abitato all'impianto sportivo e di riqualificare l'intera area circostante. Sul fronte delle tempistiche, sebbene il cronoprogramma ufficiale fissi la conclusione dei lavori alla fine del 2027, l'ente locale ha reso nota la volontà di comprimere i tempi tecnici per consegnare l'opera già entro la primavera del prossimo anno.

La visione amministrativa e gli strumenti di governo A inquadrare l'infrastruttura all'interno di una strategia territoriale più vasta è il sindaco di Perfugas, Giovanni Filiziu, che illustra il legame tra viabilità ed evoluzione cittadina: «Siamo riusciti a concretizzare un altro progetto a cui tenevamo molto; la pista ciclabile darà modo non solo di utilizzare una modalità di movimento sostenibile in sicurezza, ma anche di riqualificare e ammodernare i tratti interessati dall'intervento, contribuendo ad un restyling urbano al passo coi tempi. Insieme all'approvazione del puc e ai diversi finanziamenti ottenuti per riqualificare il centro storico- conclude il sindaco -Perfugas compie un decisivo passo avanti verso una vivibilità cittadina moderna e funzionale.» Nelle dichiarazioni del primo cittadino compare una sigla fondamentale per il governo della cosa pubblica: il PUC. Il Piano Urbanistico Comunale è lo strumento cardine di ogni amministrazione, il documento programmatico che non si limita a disegnare singole strade o edifici, ma detta le regole generali di espansione, sviluppo e tutela dell'intero territorio per i decenni a venire.

Di fronte a mutamenti così profondi nel tessuto urbano, si apre un ampio spazio di riflessione sulle abitudini della collettività. L'inserimento di infrastrutture dedicate alla mobilità dolce costituisce un elemento di per sé sufficiente a innescare la riduzione dell'uso dell'automobile nei piccoli centri, oppure la costruzione materiale di una pista ciclabile richiede di essere affiancata da una trasformazione culturale più complessa per riuscire a modificare realmente i comportamenti quotidiani?