L'anagrafe canina e le direttive sanitarie: il presidio per la microchippatura gratuita ad Alghero

Il rispetto delle normative sul benessere animale e sulla tracciabilità richiede strumenti accessibili alla cittadinanza. Con questo presupposto, il Comune di Alghero ha programmato per venerdì 24 aprile 2026 una nuova sessione dedicata alla microchippatura gratuita dei cani. Le operazioni avranno inizio alle ore 09:30 presso gli spazi della Sala Veterinaria Comunale, situata in via Sant'Anna 36.

L'iniziativa è il risultato di un coordinamento tra due enti specifici. Da un lato vi è l'Assessorato alle Politiche Ambientali dell'amministrazione civica, l'organo esecutivo incaricato di tradurre in azioni pratiche le linee d'indirizzo sul decoro urbano e sulla tutela degli animali. Dall'altro opera l'ASL (Azienda Sanitaria Locale) di Sassari, l'ente strumentale della Regione che amministra la salute pubblica, la quale include tassativamente la profilassi e il monitoraggio veterinario sul territorio.

L'intervento tecnico consiste nell'inserimento sottocutaneo di un microchip. Il termine è un calco linguistico composto dal prefisso di origine greca mikrós (piccolo) e dall'inglese chip (scheggia, frammento): si tratta di un minuscolo dispositivo elettronico inerte, grande quanto un chicco di riso, che restituisce un codice numerico univoco quando viene sollecitato da un apposito lettore. Questo codice è la chiave di accesso all'anagrafe canina. La parola anagrafe deriva dal greco anagraphé (registrazione, iscrizione, derivato dal verbo anagrápho) e indica il registro ufficiale in cui lo Stato censisce la popolazione, in questo caso quella degli animali d'affezione.

L'obbligo normativo e le procedure di accesso L'applicazione del dispositivo è un obbligo codificato. La Legge Regionale n. 21 del 1994 stabilisce che i proprietari o i detentori residenti in Sardegna (o domiciliati per oltre novanta giorni) debbano registrare l'animale entro dieci giorni dalla nascita o dall'acquisizione. L'inadempienza, ovvero la mancata inoculazione, comporta una sanzione amministrativa. Per ottimizzare i flussi ed evitare assembramenti, le autorità sanitarie richiedono una prenotazione telematica tramite posta elettronica, le cui coordinate, unitamente alla modulistica necessaria, sono pubblicate sul portale istituzionale del Comune di Alghero. La compilazione preventiva dei documenti consente di ridurre al minimo i tempi di permanenza nella struttura.

Le direttive dell'ASL impongono inoltre protocolli precisi per la sicurezza e la regolarità delle operazioni. I cani devono presentarsi liberi da parassiti e, nel caso di esemplari aggressivi o di grossa taglia, muniti di museruola. Un passaggio burocratico dirimente, dettato specificamente dall'azienda sanitaria, riguarda le cucciolate: la registrazione iniziale deve essere obbligatoriamente intestata a chi detiene la madre al momento del parto; i successivi passaggi di proprietà potranno essere formalizzati solo in un secondo momento. Il servizio è esteso anche ai residenti di altri centri, purché ricadenti nella giurisdizione territoriale dell'ASL sassarese.



Per poter accedere è necessario prenotarsi inviando una mail, i cui indirizzi, compresa la modulistica, sono reperibili sul sito istituzionale del Comune di Alghero www.comune.alghero.ss.it