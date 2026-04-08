La sicurezza stradale e il controllo del territorio: il bilancio operativo dei Carabinieri nell'Oristanese

Il fine settimana pasquale ha comportato un inevitabile aumento dei flussi di traffico lungo le principali arterie di comunicazione e verso le mete turistiche della provincia di Oristano. Per garantire la sicurezza pubblica e contrastare le condotte illecite, in particolare quelle legate alle cosiddette "stragi del sabato sera", il Comando Provinciale dei Carabinieri ha strutturato un dispositivo di controllo a largo raggio. I dati, ufficializzati il 7 aprile 2026 dal Comandante Provinciale, Colonnello Steven Chenet, restituiscono un quadro operativo basato sulla sorveglianza capillare del territorio.

L'architettura del sistema: il ruolo del NOR Le operazioni su strada sono state materialmente condotte dai militari della Compagnia di Oristano, sotto il coordinamento della Sezione Radiomobile del NOR. Per non dare per scontata la conoscenza della complessa architettura delle Forze dell'Ordine, è essenziale sciogliere questa sigla: il Nucleo Operativo e Radiomobile (NOR) è l'articolazione della Compagnia espressamente dedicata al pronto intervento e al controllo continuativo del territorio nell'arco delle ventiquattro ore. Sono gli equipaggi che presidiano fisicamente le strade per garantire una risposta immediata alle emergenze. Il monitoraggio ha portato all'identificazione di 426 persone (di cui 76 gravate da precedenti di polizia) e alla verifica di 245 automezzi e quattro esercizi pubblici.

Il lessico della giustizia: Procura e Prefettura L'intensificazione della vigilanza ha prodotto undici denunce e diverse sanzioni per violazioni del Codice della Strada, con particolare attenzione al contrasto dello spaccio e dell'assunzione di sostanze stupefacenti. Leggendo i dati, è fondamentale operare una distinzione pedagogica tra due enti spesso confusi: la Procura e la Prefettura.

Sei persone, sorprese alla guida in stato di ebbrezza alcolica certificata dall'etilometro, sono state denunciate alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Oristano, con ritiro immediato della patente. Altre tre persone sono state deferite al medesimo organo per guida sotto l'influenza di stupefacenti. La Procura interviene perché queste condotte costituiscono ipotesi di reato penale. Due ulteriori conducenti, invece, sono stati segnalati esclusivamente al Prefetto, la figura istituzionale che rappresenta il Governo sul territorio: questa specifica segnalazione avviene quando il tasso alcolemico rilevato è inferiore alla soglia di rilevanza penale e costituisce un illecito sanzionabile unicamente in via amministrativa.

Misure cautelari e presunzione di innocenza I militari hanno inoltre deferito all'Autorità Giudiziaria un individuo accusato di guida senza patente (con l'aggravante della recidiva) e di violazione degli obblighi di custodia su un mezzo sottoposto a fermo amministrativo (il blocco legale e fisico di un veicolo disposto dalle autorità).

Infine, un uomo è stato denunciato per il reato di evasione. Il termine evasione trae la sua radice dal verbo latino evadere (composto da e-, fuori, e vadere, andare) e indica l'allontanamento illecito e ingiustificato dal luogo di restrizione. L'individuo, allontanatosi dagli arresti domiciliari, è stato immediatamente rintracciato dalle pattuglie e risottoposto alla misura cautelare.

Per imperativo deontologico e garanzia costituzionale, è doveroso specificare che tutte le persone deferite, denunciate o segnalate si trovano nella fase delle indagini preliminari. Nei loro confronti vige l'assoluta presunzione di innocenza fino all'eventuale accertamento definitivo delle responsabilità attraverso un giudizio di merito.

Dinanzi a un bilancio che, in un solo fine settimana e su un campione ristretto di veicoli, registra un numero così significativo di violazioni legate all'abuso di alcol e droghe al volante, si apre una profonda riflessione sulla responsabilità individuale. La repressione e il potenziamento dei controlli stradali sono sufficienti per disinnescare l'incidentalità nei giorni di festa, oppure il persistere di questi comportamenti indica una mancanza di consapevolezza civica che nessuna sanzione penale riesce ancora a colmare?