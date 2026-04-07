Sventato furto di pasquetta a Loiri Porto San Paolo

Mentre le dinamiche sociali si concentrano sui momenti di aggregazione festiva, il sistema di controllo del territorio prosegue la sua complessa attività operativa. È quanto accaduto nel tardo pomeriggio di Pasquetta, lunedì 6 aprile 2026, nell'agro di Loiri Porto San Paolo. Approfittando dell'assenza dei proprietari, tre individui si sono introdotti in un'abitazione. L'evento ha innescato una rapida risposta istituzionale, culminata con l'arresto dei presunti responsabili e il recupero dell'intera refurtiva.

La sinergia operativa: NUE 112 e Compagnie Barracellari Il meccanismo di intervento si è attivato grazie a una segnalazione telefonica tempestiva. Il cittadino si è rivolto al NUE 112, acronimo che indica il Numero Unico di Emergenza europeo, la centrale operativa che filtra le richieste e le smista alla forza pubblica competente sul territorio, ottimizzando i tempi di reazione. Sul posto sono giunti i militari della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Olbia.

La ricerca dei sospettati ha visto la collaborazione diretta della locale Compagnia Barracellare. Per comprendere l'importanza di questo ente, bisogna guardare alla storia profonda dell'Isola: i barracelli (dal termine iberico barrachel, che indicava le guardie di campagna) costituiscono un'istituzione di polizia rurale unica in Sardegna. È formata da cittadini volontari a cui sono attribuite specifiche funzioni di pubblica sicurezza, fondamentali per il monitoraggio capillare di un territorio vasto e impervio come l'agro gallurese.

L'arresto in flagranza e la custodia cautelare L'azione coordinata ha permesso di intercettare i tre soggetti a breve distanza dall'abitazione, bloccandoli in stato di flagranza. Questa parola, spesso abusata nella cronaca quotidiana, deriva dal verbo latino flagrare (ardere, bruciare): nel diritto penale indica la condizione di chi viene sorpreso nel momento esatto in cui sta commettendo il reato, o subito dopo, mentre la traccia del crimine "brucia" ancora. La refurtiva, composta da monili e oggetti di valore, è stata interamente recuperata e restituita ai legittimi proprietari.

Terminate le formalità, due degli arrestati sono stati condotti presso la Casa Circondariale di Sassari — la struttura penitenziaria tecnica destinata a ospitare le persone in attesa di giudizio o condannate a pene brevi — mentre il terzo si trova piantonato presso l'ospedale di Olbia.

Le garanzie dello Stato di Diritto La cronaca di un arresto non coincide mai con una sentenza definitiva. A ricordare questo principio cardine del nostro ordinamento è il Procuratore della Repubblica di Tempio Pausania, Gregorio Capasso, che nel diffondere la notizia ha precisato testualmente: «Si autorizza la comunicazione della nota stampa come da decreto motivato n. 23 del Reg. 2026 del 07 aprile 2026 con la precisazione che i provvedimenti cautelari personali adottati, allo stato, si riferiscono esclusivamente alla fase cautelare e i fatti sopra riportati, allo stato, si riferiscono alla fase delle indagini preliminari fatto salvo giudizio di merito ed, eventualmente, del Giudice del Riesame».

La Procura ci ricorda che ci troviamo nella fase delle indagini preliminari, il momento in cui lo Stato raccoglie gli elementi di prova. I provvedimenti attuali hanno natura unicamente "cautelare" (servono cioè a prevenire pericoli temporanei, come la fuga o l'inquinamento delle prove) e le tre persone coinvolte, indagate per il fatto, sono da considerarsi presunte innocenti fino all'eventuale giudizio di merito finale.

Davanti a un intervento nato dalla chiamata tempestiva di un cittadino e conclusosi con il ripristino della legalità, si delinea un tema di profonda attualità civica: la sicurezza di una comunità può essere delegata esclusivamente alle divise delle forze dell'ordine, o richiede necessariamente l'osservazione vigile e la collaborazione attiva di chi quel territorio lo abita ogni giorno?