Alghero: affidamento dei lavori per Casa Manno

Il dibattito sulle infrastrutture culturali di Alghero registra un nuovo capitolo con l'annuncio dell'affidamento dei lavori per la valorizzazione del Museo Casa Manno. A intervenire sull'avanzamento dell'iter procedurale è il gruppo consiliare di Forza Italia, formazione politica che attualmente esercita il ruolo di minoranza all'interno dell'assemblea cittadina, attraverso un documento firmato congiuntamente dai consiglieri Marco Tedde, Giovanna Caria, Antonello Peru, Lina Bardino e Nina Ansini.

L'oggetto dell'intervento amministrativo è il presidio dedicato alla figura di Giuseppe Manno, magistrato, politico e storico sardo dell'Ottocento. Per comprendere appieno la natura dei lavori, occorre analizzare il concetto di museo, termine che deriva dal greco antico mouseion, ovvero il luogo sacro dedicato alle Muse, le divinità protettrici delle arti e della memoria. L'obiettivo dell'appalto è la "valorizzazione" di questa struttura, una parola la cui radice risiede nel verbo latino valere (avere forza, essere efficace). Nel linguaggio tecnico dei beni culturali, valorizzare non significa limitarsi a conservare staticamente un edificio, ma dotarlo degli strumenti logistici e tecnologici necessari per comunicare attivamente il proprio patrimonio alla comunità e ai visitatori.

La genesi istituzionale e le tempistiche procedurali Nel tracciare la cronistoria dell'opera, gli esponenti di Forza Italia rivendicano la paternità politica dell'iniziativa, collegando l'attuale affidamento alle decisioni assunte durante le precedenti consiliature. I rappresentanti dell'opposizione ricordano che la nascita del polo culturale prese forma grazie al lavoro della Giunta comunale — l'organo esecutivo dell'ente locale — guidata dallo stesso Marco Tedde tra il 2008 e il 2011. Questo traguardo, sottolineano, fu raggiunto in sinergia istituzionale con la Fondazione Siotto (l'ente morale sorto per promuovere gli studi storici e letterari legati all'Isola) e attraverso il sostegno economico di realtà private locali.

Analizzando le tempistiche burocratiche recenti, il gruppo di minoranza evidenzia tuttavia una pregressa stasi procedurale: «La revisione del progetto era stata affidata dall’ex assessore Peru nel 2023, ma da allora se ne erano perse le tracce, come per altre importanti opere pubbliche -commentano gli azzurri algheresi-».

L'impalcatura finanziaria e la visione sistemica L'intervento di valorizzazione odierno poggia su uno stanziamento economico di 2,5 milioni di euro. Secondo la ricostruzione storica offerta dalla nota consiliare, l'architettura di questo finanziamento è stata garantita e inserita nella programmazione della Regione Autonoma della Sardegna durante la passata legislatura, a guida della coalizione di centrodestra. In questa prospettiva, la fazione politica interpreta lo sblocco dell'appalto come la certificazione della validità del proprio operato storico: «Finalmente si arriva a compimento di un percorso avviato anni fa – dichiarano i consiglieri azzurri – che testimonia la capacità del centrodestra di programmare, investire e portare a termine interventi concreti per il territorio. Casa Manno rappresenta un esempio virtuoso di come la buona politica sappia tradursi in risultati tangibili per la comunità».

La dichiarazione si conclude dilatando l'analisi alla complessiva gestione dei beni culturali cittadini, elencando le infrastrutture che compongono il mosaico realizzato durante le passate amministrazioni: «È questa la differenza tra chi annuncia e chi realizza – concludono Tedde, Caria, Peru, Bardino e Ansini –: il centrodestra ha dimostrato con i fatti di saper investire sulla cultura come leva di sviluppo e identità. Realizzando anche il Museo del Corallo, il Museo Archeologico e Lo Quarter, riqualificando il Teatro Civico, recuperando la fruibilità della Grotta Verde e mettendoli a sistema con i siti archeologici di Palmavera, Anghelu Ruju, Santu Pedru, la Grotta di Nettuno e le Fortificazioni Urbane. Il grande progetto culturale e identitario è stato poi completato con Casa Manno, che è oggi patrimonio di tutti gli algheresi e simbolo di un impegno mantenuto».

Il confronto politico sulla genesi e sull'attuazione delle opere pubbliche solleva un interrogativo strutturale sulle dinamiche amministrative del nostro Paese: la lentezza cronica della burocrazia, che spesso fa sì che un'infrastruttura ideata e finanziata da una giunta veda la luce durante il mandato dei suoi avversari politici, rappresenta una distorsione disfunzionale del sistema democratico, oppure è l'involontaria garanzia che il patrimonio culturale appartenga allo Stato e alla comunità, sopravvivendo fisiologicamente alle alternanze elettorali?