La sanità sarda tra emergenze e riforme: il Ministro Schillaci a Cagliari per la Scuola di formazione politica

L’architettura del sistema sanitario regionale e nazionale si appresta a un momento di analisi e confronto pubblico nel cuore del capoluogo sardo. Venerdì 10 aprile, Cagliari ospiterà l’appuntamento centrale della Scuola di formazione politica promossa dai Riformatori Sardi, una realtà che opera nel panorama politico regionale con l'obiettivo di preparare le nuove classi dirigenti attraverso l'approfondimento dei temi amministrativi più urgenti. L’incontro vedrà la partecipazione del Ministro della Salute, Orazio Schillaci, figura di vertice del Ministero, l'organo del Governo incaricato di attuare le politiche sanitarie e di vigilare sul Servizio Sanitario Nazionale.

L'architettura del sistema: enti e funzioni in gioco Per comprendere la complessità della giornata, occorre decodificare i ruoli dei protagonisti e la natura degli enti coinvolti. Il confronto si aprirà con un dialogo tra Franco Meloni, dirigente di lungo corso nella gestione delle strutture ospedaliere, e Alessandra Todde, Presidente della Regione Sardegna. Quest'ultima partecipa nell'esercizio delle sue funzioni di Assessora della Sanità ad interim. Il termine interim, derivante dall'avverbio latino che significa "frattanto", definisce la gestione provvisoria di un incarico amministrativo assunto da un esponente del governo (regionale o nazionale) in attesa della nomina di un titolare definitivo.

Al tavolo siederanno inoltre esponenti di organismi tecnici e legislativi fondamentali: Ares (Azienda Regionale della Salute): Rappresentata dal Direttore generale Giuseppe Pintor, è l'ente tecnico-amministrativo che gestisce la logistica, gli acquisti e le risorse umane per l'intero sistema sanitario sardo, fungendo da "motore centrale" per le singole aziende sanitarie locali. Federsanità: Parteciperà il vicepresidente Paolo Cannas. Si tratta della confederazione che unisce le aziende sanitarie e i comuni, nata per favorire l'integrazione tra le politiche sanitarie e quelle sociali sul territorio. Commissione Affari Sociali della Camera: Presieduta da Ugo Cappellacci, è l'organismo parlamentare che esamina le proposte di legge riguardanti la salute, l'assistenza e la previdenza prima che queste vengano discusse dall'intera assemblea dei deputati a Roma.

Approccio etimologico: il senso della "Sanità" e della "Politica" Il focus della giornata è il "Manifesto della sanità". Per coglierne il valore pedagogico, è utile recuperare la radice del termine sanità, che deriva dal latino sanitas, indicante non solo l'assenza di malattia, ma uno stato di integrità e interezza dell'organismo. In un contesto pubblico, la sanità rappresenta l'insieme delle strutture e dei servizi volti a mantenere questa integrità collettiva. La politica, dal greco polis (città-stato), è l'arte di governare questa comunità. Unire i due termini all'interno di una "Scuola di formazione" significa dunque educare alla gestione del bene più prezioso per i cittadini attraverso scelte strategiche razionali.

Il Manifesto della sanità: reti, innovazione e territorio Il documento al centro del dibattito propone un modello basato su quattro pilastri: scelte strategiche chiare, rafforzamento del territorio, efficienza delle reti ospedaliere e innovazione tecnologica. L'obiettivo è la creazione di un sistema "sostenibile", termine che richiama la capacità di una struttura di reggersi nel tempo senza esaurire le proprie risorse finanziarie o umane.

L'evento si concluderà con l'intervento del Ministro Schillaci, il quale dialogherà con Pierpaolo Vargiu su un orizzonte di riforme che interessano tanto la Sardegna quanto l'intero Paese, tra la necessità di abbattere le liste d'attesa e quella di garantire un accesso equo alle cure.

Dinanzi a un sistema che tenta di ridefinire se stesso tra carenze di personale e nuovi modelli organizzativi, sorge spontaneo un interrogativo: la centralizzazione dei servizi e la spinta verso l'innovazione digitale saranno sufficienti a restituire ai cittadini la percezione di una sanità vicina e umana, o la vera sfida resta la ricostruzione di un rapporto di fiducia diretto tra il paziente e il suo territorio?