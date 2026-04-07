Il seme dell'autostima: a Sassari un incontro per imparare a far fiorire i nostri bambini

Senti mai quel peso leggero ma costante sullo stomaco quando guardi tuo figlio e ti chiedi: "Sto facendo la cosa giusta?". Fare il genitore è forse il mestiere più incredibile del mondo, ma è anche una giostra caotica, fatta di stanchezza, emozioni fortissime e dubbi giganti. Proprio per non lasciarti da solo in questa confusione, il Comune di Sassari ha organizzato un momento di respiro e confronto dedicato alle famiglie.

Venerdì 17 aprile, dalle 14:00 alle 15:45, si terrà un incontro gratuito pensato appositamente per chi ha bambine e bambini tra gli zero e i sei anni. Il titolo scelto per l'appuntamento è di quelli che arrivano dritti al punto: “Crescere un bambino sicuro di sé. Nutrire l’autostima fin dai primi anni di vita”.

L'etimologia del valore e il ruolo dell'esperta Fermiamoci un attimo a scavare dentro la parola autostima. Deriva dal prefisso greco autos (se stesso) e dal verbo latino aestimare (valutare, dare un prezzo). Nutrire l'autostima non significa viziare, ma letteralmente insegnare a un bambino a riconoscere e dare il giusto valore a se stesso. A guidare i genitori in questa esplorazione sarà Silvia Iaccarino, formatrice e psicomotricista. Quest'ultima è una figura professionale specifica che studia come il movimento fisico e il gioco del bambino siano strettamente legati al suo sviluppo emotivo e mentale. Insieme a lei si cercherà di capire come sostenere i più piccoli nel trovare la propria sicurezza interiore attraverso "cura, presenza e gli strumenti giusti".

L'architettura del sistema: la rete educativa e lo spazio civico L'iniziativa si inserisce all'interno del Sistema Integrato 0-6 di Sassari. È importante non dare per scontata questa dicitura istituzionale: si tratta di un'architettura comunale pensata per garantire un percorso educativo continuo dalla nascita fino all'ingresso alle elementari. È coordinato da un polo pedagogico territoriale (la pedagogia, dal greco pais, fanciullo, e ago, guidare) che ha il preciso dovere di supportare non solo i bimbi, ma anche le famiglie, creando occasioni di crescita sociale e relazionale.

L'incontro si terrà nella Sala Langiu, situata all'interno del Comando della Polizia Locale in via Carlo Felice. Sebbene il Corpo di Polizia Locale sia l'organo tecnico dell'amministrazione incaricato di presidiare l'ordine pubblico e la viabilità, i suoi spazi di rappresentanza funzionano spesso come un vero e proprio presidio civico, aprendo le porte alla comunità per ospitare momenti di alta utilità sociale come questo.

Come partecipare La partecipazione all'appuntamento è totalmente gratuita, ma l'iscrizione è necessaria. Per riservare il proprio posto basta compilare il modulo accessibile tramite il QR code (Quick Response code, codice a risposta rapida) presente sulla locandina, che puoi trovare facilmente visitando la pagina tematica "Famiglie 0-6" sul sito ufficiale del Comune di Sassari.

Mentre ogni giorno ci affanniamo per spianare la strada ai nostri figli cercando di proteggerli da ogni minimo graffio, questo incontro ci invita a una riflessione maieutica: non pensi che il gesto d'amore più grande che possiamo far loro sia, in fondo, fornirgli l'equilibrio e la forza interiore per sapersi rialzare da soli?