Il velo bianco di Pasquetta: la nebbia che ha unito i cieli di Cagliari e Alghero

Immagina la tua alba del Lunedì dell'Angelo. Senti ancora sul viso l'aria fresca e umida del mattino, pregusti la serenità di una giornata di festa o la gioia di un ritorno a casa. Poi, l'imprevisto. All'aeroporto di Cagliari, la natura ha deciso di mischiare le carte stendendo un mantello denso e silenzioso: una nebbia fitta ha avvolto le piste, trasformando i cieli della Sardegna in un complesso scacchiere logistico.

La cronaca del 6 aprile ci consegna un bilancio di ben sette voli diretti a Cagliari che sono stati costretti a rivedere i propri piani, trovando rifugio nello scalo di Alghero. Per comprendere questa dinamica senza cedere alla facile frustrazione del ritardo, ci viene in soccorso l'etimologia. La parola dirottare nasce dall'unione del prefisso dis- (allontanamento, separazione) e rotta (dal latino rupta, la via tracciata e battuta). Il dirottamento è l'applicazione più alta del protocollo di sicurezza. L'infrastruttura aeroportuale, governata dalla torre di controllo, impone regole ferree: se la nebbia impedisce ai sistemi di terra e agli occhi dei piloti di avere la visibilità orizzontale minima indispensabile per toccare l'asfalto, il sistema "rompe la rotta" e indirizza l'aereo verso il porto sicuro più vicino, disinnescando ogni margine di rischio.

A questo scenario si aggiunge un dettaglio tecnico che ha il sapore di un'ironica beffa: mentre il muro bianco impediva gli atterraggi, i voli in partenza da Cagliari decollavano senza alcun intoppo. Questo accade perché l'architettura del volo strumentale è asimmetrica. Per spingere i motori al massimo e bucare le nuvole in salita è richiesta una visibilità nettamente inferiore rispetto a quella necessaria per la delicata manovra di discesa, in cui un gigante di metallo deve allinearsi millimetricamente alla terraferma.

Tra un caffè caldo consumato per ingannare l'attesa e la comprensibile stanchezza, i passeggeri temporaneamente "esiliati" ad Alghero hanno aspettato che il sole facesse il suo lavoro. Intorno alle 9:30 la coltre si è finalmente diradata, permettendo agli stessi aeromobili di riportare i viaggiatori a destinazione. L'unico a essersi ritagliato il ruolo di stoica eccezione mattutina è stato un volo Ryanair proveniente da Roma Ciampino, riuscito a poggiare le ruote sulla pista cagliaritana sfidando la foschia, pur accumulando oltre quaranta minuti di ritardo.

Sorridendo con un pizzico di umana simpatia per l'odissea vissuta dai passeggeri in questa giornata di festa, questo episodio ci lascia un pensiero rassicurante: per quanto avanzati siano i nostri radar e calcolati i nostri orari, non è forse affascinante scoprire che una semplice nuvola bassa ha ancora il potere di imporre i suoi ritmi naturali alla nostra fretta?