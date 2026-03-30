Cronaca Cagliari, sostenibilità solo a parole? Le Case dell’Acqua restano un miraggio

In molte città italiane rappresentano ormai una realtà consolidata, capace di coniugare sostenibilità ambientale, risparmio economico e valorizzazione dei servizi pubblici. A Cagliari, invece, le “Case dell’Acqua” restano ancora un’opportunità inespressa. Si tratta di impianti pubblici che erogano acqua potabile microfiltrata, naturale o frizzante, a costi minimi per i cittadini. Una soluzione semplice, ma con ricadute significative, che numerosi comuni hanno già adottato con risultati concreti e misurabili. Il primo beneficio riguarda l’ambiente. La diffusione delle Case dell’Acqua comporta una riduzione significativa dell’utilizzo di bottiglie in plastica, con effetti immediati sulla produzione di rifiuti e sull’inquinamento legato alla filiera del trasporto. In un territorio come quello cagliaritano, dove la tutela del paesaggio e del mare rappresenta un valore strategico anche in chiave turistica, si tratta di un intervento coerente e necessario. Non meno rilevante è l’aspetto economico. L’acqua distribuita attraverso questi impianti ha un costo estremamente contenuto, spesso di pochi centesimi al litro.



Per le famiglie, questo si traduce in un risparmio annuo significativo, in un contesto segnato dall’aumento generalizzato del costo della vita. Un servizio pubblico che, di fatto, alleggerisce la spesa quotidiana senza rinunciare alla qualità. Le Case dell’Acqua contribuiscono inoltre a rafforzare la fiducia nei confronti della rete idrica pubblica. Attraverso sistemi di filtrazione e controlli costanti, l’acqua viene resa più gradevole al gusto, superando diffidenze ancora diffuse e incentivando un consumo più consapevole. C’è poi una dimensione urbana e sociale. Collocate in piazze, parchi o aree di quartiere, queste strutture diventano presidi di servizio accessibili e funzionali, integrandosi nel tessuto cittadino e offrendo un punto di riferimento per la comunità. Alla luce di questi elementi, l’assenza di un progetto strutturato per l’installazione delle Case dell’Acqua a Cagliari solleva interrogativi legittimi. Non si tratta di interventi sperimentali o onerosi, ma di pratiche già ampiamente validate, sostenibili anche sotto il profilo gestionale. Per questo, l’auspicio è che il Consiglio comunale voglia avviare una riflessione concreta e operativa sul tema, definendo un piano di installazione progressiva sul territorio cittadino, a partire dalle aree più densamente popolate.nInvestire nelle Case dell’Acqua significa compiere una scelta chiara: ridurre l’impatto ambientale, sostenere i cittadini e rafforzare la qualità dei servizi pubblici. In altre parole, interpretare in modo concreto le esigenze di una città che guarda al futuro.