La cabina di regia dei trasporti italiani parla sardo: Monica Mascia prima donna al vertice della Fit-Cisl

La sindacalista cagliaritana eletta segretaria generale nazionale. Una carriera partita da Alitalia nel 1987. Prende il posto di Salvatore Pellecchia alla guida di una delle federazioni più pesanti del Paese.

di Pasqualino Trubia

Il comando di uno dei settori più nevralgici, maschili e complessi del Paese passa nelle mani di una donna sarda. Il Consiglio Generale, riunito a Roma, ha eletto la cagliaritana Monica Mascia come nuova segretaria generale nazionale della Fit-Cisl (Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori). È una prima volta storica per la federazione che rappresenta i lavoratori dei trasporti, dell'ambiente e dei servizi.

Mascia raccoglie il testimone da Salvatore Pellecchia, e sarà affiancata in segreteria dal confermato Vincenzo Pagnotta e dal neoeletto Roberto Ricci. A benedire il passaggio di consegne era presente anche la segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola.

Dalla pista di atterraggio ai vertici nazionali La biografia sindacale della neoeletta nasce sulla pista. Dipendente del gruppo Alitalia dal 1987, Mascia ha costruito la sua carriera partendo dalla trincea del trasporto aereo. Nel 2001 l'ingresso nella segreteria regionale della Fit-Cisl Sardegna con delega ai cieli, poi il passaggio alla segreteria della Cisl di Cagliari nel 2008. Il salto a Roma arriva nel 2017 nello staff nazionale, scalando i vertici fino all'elezione a Segretario Generale aggiunto nel dicembre del 2025. Oggi, il sigillo definitivo. I comunicati sindacali danno spesso per scontati alcuni termini tecnici. Facciamo chiarezza: Fit-Cisl: È la Federazione Italiana Trasporti della Cisl. È il sindacato che si siede ai tavoli delle trattative per difendere chi guida i treni, chi lavora negli aeroporti, i netturbini, i camionisti e gli addetti alla logistica. Handling: Nel curriculum di Mascia si cita l'esperienza negli "operatori di handling". Si tratta dei servizi a terra negli aeroporti: dal caricamento dei bagagli in stiva, alla pulizia dei velivoli, fino al posizionamento delle scale per i passeggeri. Rsa: Rappresentanza Sindacale Aziendale. È il delegato eletto direttamente dai lavoratori all'interno di una specifica azienda per fare da scudo e portavoce dei loro diritti. Mascia lo è stata in Alitalia a partire dal 1997.

Le sfide future e il discorso d'insediamento Guida solida e transizione. Il mondo dei trasporti sta affrontando uno stravolgimento epocale dettato dalle nuove tecnologie e dalle normative ecologiche. La linea dettata dalla nuova segretaria generale è chiara: guidare il cambiamento senza subirlo.

Queste le parole pronunciate da Monica Mascia al momento dell'elezione: «Eredito una Federazione coesa, radicata e in salute. [...] La squadra della Fit-Cisl lavorerà seguendo i principi e i valori fondativi della nostra CISL, consapevoli che solo attraverso l’impegno collettivo, il senso di appartenenza e la responsabilità potrà affrontare con successo le sfide che ci attendono e ottenere nuovi risultati sul piano della contrattazione, dei salari, della sicurezza e della qualità del lavoro. Il cammino continua insieme».