Mezzo milione per le strade di Stintino: ruspe in azione per cancellare le buche prima dell'estate

Il Comune vara un piano di manutenzione straordinaria. Cantieri già aperti nella zona artigianale, poi toccherà al centro e alla costa. Obiettivo: chiudere i lavori entro maggio.

di La Redazione

Il Comune di Stintino apre il portafogli e mette sul piatto 500.000 euro per rinnovare l'asfalto. L'obiettivo è cancellare i segni di usura e le criticità strutturali prima che l'ondata turistica estiva travolga la viabilità del borgo marinaro. I mezzi meccanici sono già in azione.

La mappa dei cantieri e il cronoprogramma I lavori di manutenzione sono partiti ufficialmente lunedì 23 marzo. Le macchine asfaltatrici hanno acceso i motori partendo dalla zona artigianale del paese. Una volta ultimata questa prima fase, il cantiere diventerà mobile e si sposterà progressivamente verso gli altri tratti stradali danneggiati del centro abitato e della fascia costiera. L'amministrazione ha fissato una scadenza precisa: chiudere i cantieri e riconsegnare le strade entro la fine di maggio. Una corsa contro il tempo per anticipare l'apertura della stagione turistica, la cui riuscita dipenderà però dalle condizioni meteorologiche delle prossime settimane. Il comunicato istituzionale specifica che i lavori sono partiti dalle Aree PIP. Che cosa significa questa sigla? L'acronimo sta per Piano per l'Insediamento Produttivo. In parole povere, si tratta della zona artigianale o industriale di un Comune, il quartiere dove si concentrano capannoni, officine e aziende. Scegliere di partire da queste strade significa garantire viabilità sicura e asfalto integro prima di tutto ai mezzi pesanti e a chi usa la rete viaria per lavorare.

Le voci dell'amministrazione L'intento dichiarato dalla Giunta è quello di superare la vecchia logica del "rattoppo" provvisorio invernale. Il vicesindaco Pietro Maddau inquadra la strategia dell'intervento: «Questo piano non è un intervento isolato, ma il risultato di una programmazione attenta che punta sulla durabilità. Siamo partiti lunedì dalle aree PIP e dai loro accessi per dare una risposta concreta alle nostre attività produttive, ma il cantiere si estende rapidamente al resto del territorio ammalorato. L'obiettivo è restituire strade perfettamente integre attraverso interventi strutturali, ottimizzando le risorse pubbliche e garantendo un'infrastruttura sicura per molti anni a venire».

A fargli eco è la sindaca Rita Limbania Vallebella, che chiede pazienza ai cittadini per gli inevitabili rallentamenti dovuti alla presenza degli operai sulle carreggiate: «Curare le nostre strade significa avere cura della nostra comunità, dalle zone produttive a quelle residenziali e turistiche. Questi interventi, resi possibili grazie a uno stanziamento mirato di mezzo milione di euro, sono un tassello fondamentale per rendere Stintino ancora più accogliente, sicura e ordinata. Il piccolo disagio di oggi si trasformerà in un beneficio strutturale e duraturo per tutta la collettività».