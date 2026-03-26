Cronaca Sostegno alle imprese: il tour di Confartigianato arriva a Bonorva.

Il sistema produttivo del Nord Sardegna si trova oggi davanti a un passaggio decisivo, sospeso tra le sfide della competizione globale e la necessità di consolidare le proprie radici territoriali. In questo contesto, Confartigianato Imprese Sassari prosegue il suo percorso di vicinanza alle comunità locali con un nuovo appuntamento dedicato al mondo produttivo: “Credito, incentivi e sviluppo: le opportunità per le imprese”, in programma venerdì 27 marzo alle ore 18 nell’Aula Consiliare del Comune di Bonorva.



L’iniziativa si inserisce nel ciclo di incontri itineranti che l’associazione sta portando avanti negli ultimi mesi in tutta la provincia, con l’obiettivo di ridurre il divario informativo che spesso separa le piccole e medie imprese dagli strumenti di finanza agevolata. Un percorso che ha già dimostrato la sua efficacia, favorendo il confronto diretto tra istituzioni, enti finanziari e artigiani e consentendo a numerosi imprenditori di orientarsi meglio tra bandi, contributi e linee di credito non sempre di immediata interpretazione.



La serata si aprirà con i saluti istituzionali di Massimo D’Agostino (Sindaco di Bonorva), Marco Rau (Presidente di Confartigianato Sassari) e Aldo Salaris (Vicepresidente del Consiglio RAS), a testimonianza della collaborazione tra amministrazione regionale, enti locali e rappresentanza di categoria.



Il confronto tecnico sarà affidato agli interventi di Riccardo Barbieri (Presidente Sfirs), Maria Amelia Lai (Presidente Finart), insieme a Vittorio Oggiano e Claudia Farina di Finart, che illustreranno nel dettaglio i nuovi strumenti finanziari disponibili.



Moderato dal Segretario provinciale Gavino Sini, l’incontro approfondirà i bandi regionali di prossima apertura, le opportunità di credito agevolato e i contributi a fondo perduto destinati a investimenti in macchinari, digitalizzazione e transizione energetica. L’obiettivo è chiaro: aiutare le imprese a trasformare le idee in progetti concreti, sostenibili e bancabili. In una fase in cui l’accesso al credito resta complesso, il supporto di Confartigianato rappresenta una guida essenziale per non perdere le opportunità di crescita offerte dal 2026.